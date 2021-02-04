Главу популярной у сторонников Трампа соцсети уволили после блокировки

Он рассказал, что пытался восстановить работу приложения после его блокировки, но месяцами сталкивался с сопротивлением со стороны совета директоров. В январе Parler заблокировали Google, Apple и Amazon

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Исполнительный директор социальной сети Parler, которая пользовалась популярностью у сторонников бывшего президента США Дональда Трампа и столкнулась с блокировками от Apple, Google и Amazon, Джон Матце был уволен из компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Матце рассказал, что совет директоров уволил его с должности генерального директора в пятницу, 29 января. «В течение последних нескольких месяцев я встречал постоянное сопротивление своему видению продукта, твердой вере в свободу слова и взгляду на то, как следует управлять Parler», — заявил экс-глава соцсети.

Он пояснил, что выступал, в частности, за обеспечение стабильности Parler и «более эффективную модерацию контента», однако эти взгляды в совете директоров, по его словам, не разделили.

Матце добавил, что еще до увольнения пытался изменить правила модерации и вернуть Parler в магазины приложений Apple и Google.