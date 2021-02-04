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Технологии и медиа ,  
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Главу популярной у сторонников Трампа соцсети уволили после блокировки

Он рассказал, что пытался восстановить работу приложения после его блокировки, но месяцами сталкивался с сопротивлением со стороны совета директоров. В январе Parler заблокировали Google, Apple и Amazon
Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

Исполнительный директор социальной сети Parler, которая пользовалась популярностью у сторонников бывшего президента США Дональда Трампа и столкнулась с блокировками от Apple, Google и Amazon, Джон Матце был уволен из компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Матце рассказал, что совет директоров уволил его с должности генерального директора в пятницу, 29 января. «В течение последних нескольких месяцев я встречал постоянное сопротивление своему видению продукта, твердой вере в свободу слова и взгляду на то, как следует управлять Parler», — заявил экс-глава соцсети.

Он пояснил, что выступал, в частности, за обеспечение стабильности Parler и «более эффективную модерацию контента», однако эти взгляды в совете директоров, по его словам, не разделили.

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Фото:Edward Smith / Getty Images

Матце добавил, что еще до увольнения пытался изменить правила модерации и вернуть Parler в магазины приложений Apple и Google.

Американский политолог, радиоведущий и писатель Дэн Бонгино, который инвестировал в Parler, обвинил Матце в ответственности за «плохие решения», которые привели к отключению социальной сети.

Созданный в 2018 году Parler позиционировал себя как альтернативу Twitter. После событий 6 января в Вашингтоне, когда участники митинга в поддержку Трампа взяли штурмом Капитолий, а самого главу государства, членов его команды и сторонников начали блокировать в Twitter, Facebook и других соцсетях, многие решили перейти в Parler. Трамп также завел там аккаунт.

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Телеканал CNBC отмечал, что рост пользователей Parler начался в ноябре 2020 года. На фоне модерации Twitter постов Трампа и его команды о выборах количество активных пользователей Parler за несколько недель увеличилось с 500 тыс. до 4 млн.

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Фото:Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press

После этого магазины приложений Google и Apple удалили соцсеть, сославшись на возросший поток призывов к насилию и разжиганию ненависти. ИТ-гиганты потребовали в течение суток ввести надежную систему модерации в Parler, в том числе удалить часть аккаунтов, принадлежавших президенту и членам его команды. Однако социальная сеть не выполнила все требования.

Позже Amazon отключил Parler от своего облачного хостинга. В компании привели в пример 98 постов, «разжигающих насилие», заявили, что это не соответствует их политике, и прекратили сотрудничество. С того момента Parler фактически стала недоступна для пользователей ни на мобильных устройствах, ни на десктопах.

Социальная сеть подала на Amazon в суд, назвав удаление из облачных сервисов политически мотивированным решением. Однако федеральный судья Барбара Ротштайн отказала в удовлетворении иска.

Автор
Михаил Котляр
социальная сеть увольнение США
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