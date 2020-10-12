РЖД переведут на удаленку больше 100 тыс. сотрудников по всей России

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина все работодатели столицы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников

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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) переведет на удаленный режим работы более 100 тыс. сотрудников, не занятых непосредственно в перевозочных процессах. Соответствующее решение принял работающий в РЖД штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В целом по холдингу это почти 102 тыс. человек. В Москве переведено на удаленную работу 31% работников холдинга, в том числе по аппарату управления ОАО «РЖД» 67%», — уточнили в компании.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина все работодатели столицы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, в том числе всех лиц старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями, включенными в составленный властями Москвы список (за исключением тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно).

В марте 2020 года после начала пандемии COVID-19 РЖД начали сокращать число своих поездов. 7 мая глава компании Олег Белозеров докладывал президенту Владимиру Путину, что компания отменила более половины всех поездов дальнего следования, при этом пассажиропоток РЖД упал еще сильнее — на 80%. Однако уже в начале июня на фоне снятия введенных для борьбы с распространением коронавируса ограничений РЖД стали восстанавливать курсирование ряда отмененных поездов дальнего следования.

«Буквально каждый день идет серьезный прирост. Возвращено более 180 поездов, все наши «птицы» возвращены: «сапсаны», «стрижи», «ласточки», — растет занятость подвижного состава», — рассказал в июле Белозеров.