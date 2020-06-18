Начальники и сотрудники разошлись в оценке эффективности работы вне офиса

Подавляющему большинству работодателей Москвы и области не понравился опыт удаленной работы сотрудников во время самоизоляции: их эффективность упала. Сами работники оценили опыт удаленки не столь однозначно

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Работодатели и работники по разному оценили эффективность работы на удаленных рабочих местах во время самоизоляции. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ в результате исследования (есть у РБК), которое они провели в Москве и Подмосковье в мае-июне 2020 года.

Только 20% компаний, переводивших сотрудников на удаленку готовы сохранить такой формат хотя бы для части персонала после снятия всех ограничений. О снижении эффективности сотрудников при работе из дома заявили 82% предпринимателей.

Наемные работники оценили эффективность удаленки иначе. Всего на дистанционную работу во время самоизоляции перешли около половины жителей Москвы и области (49% и 51% соответственно).

Среди работавших удаленно примерно в равных долях оказались те, кто заметил снижение собственной продуктивности (41%) и те, что посчитал, что работая из дома приносили компании столько же пользы, как и при работе в офисе (39%).