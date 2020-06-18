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Бизнес ,  
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Начальники и сотрудники разошлись в оценке эффективности работы вне офиса

Подавляющему большинству работодателей Москвы и области не понравился опыт удаленной работы сотрудников во время самоизоляции: их эффективность упала. Сами работники оценили опыт удаленки не столь однозначно
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Работодатели и работники по разному оценили эффективность работы на удаленных рабочих местах во время самоизоляции. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ в результате исследования (есть у РБК), которое они провели в Москве и Подмосковье в мае-июне 2020 года.

Только 20% компаний, переводивших сотрудников на удаленку готовы сохранить такой формат хотя бы для части персонала после снятия всех ограничений. О снижении эффективности сотрудников при работе из дома заявили 82% предпринимателей.

Наемные работники оценили эффективность удаленки иначе. Всего на дистанционную работу во время самоизоляции перешли около половины жителей Москвы и области (49% и 51% соответственно).

Среди работавших удаленно примерно в равных долях оказались те, кто заметил снижение собственной продуктивности (41%) и те, что посчитал, что работая из дома приносили компании столько же пользы, как и при работе в офисе (39%).

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Фото: Kacper Pempel / Reuters

При этом 15% работников ответили, что их продуктивность во время работы из дома повысилась.

Те, кто на удаленке теряли эффективность отметили несколько причин: 55% из них было сложно решать дистанционно рабочие вопросы, 24% мешали сосредоточиться родственники, 22% во время работы отвлекались на домашние дела, а 18% признались, что не могут себя организовать. Еще 16% пожаловались на плохое интернет-соединение, 8% заявили, что руководитель теряет управление удаленными сотрудниками, а 6% посетовали на низкий уровень компьютерной грамотности. (Суммарный результат может быть больше 100%, поскольку респонденты могли отметить несколько причин).

Среди причин, которые способствовали повышению эффективности работы из дома участники опроса отметили отсутствие затрат времени на дорогу (80%), возможность самостоятельно формировать график работы (63%), более комфортную для работы обстановку дома (43%). Важным фактором повышения продуктивности работы стали также отсутствие разговоров с коллегами и совещаний (32%), более мощное интернет-соединение дома, чем в офисе (9%). У 5% успешных удаленщиков все получалось благодаря тому, что руководство эффективно выстроило бизнес-процессы. (Суммарный результат может быть больше 100%, поскольку респонденты могли отметить несколько причин).

Онлайн-опрос был проведен в мае-июне 2020 года среди трудоустроенных жителей Москвы и Московской области. Было опрошено 620 человек.

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Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Imago Images/ ТАСС

Проведенный ранее опрос исследовательских компаний «Радость перемен» и TIBURON Research показал, что у 50% россиян отношение к удаленной работе за время самоизоляции улучшилось, разочаровались в ней лишь 16% участников опроса. Более чем у трети респондентов мнение насчет удаленной работы за период самоизоляции не изменилось.

В то же время меньше половины респондентов (40%) хотели бы продолжить работать удаленно даже после снятия ограничений и возврата к офисной жизни. Большинство опрошенных (51%) все же склоняются к тому, чтобы вернуться к обычному режиму работы.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: удаленная работа, Москва
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