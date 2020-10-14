Бизнес попросил вписать «Яндекс» и «ВКонтакте» в налоговый маневр для ИТ

Для каких компаний просит льготы РАЭК

К компаниям «цифрового контура» ассоциация относит поисковые сервисы, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и т.д. По мнению членов РАЭК, большинство компаний интернет-отрасли не могут получить помощь от государства, поскольку они не подходят под утвержденные критерии поддержки. Пока претендовать на господдержку могут только организации, 90% выручки которых приходится на разработку и продажу программного обеспечения. Однако у интернет-компаний значительная доля доходов приходится на выручку от рекламы, подписки на услуги, продажи виртуальных товаров, передачу прав на объекты интеллектуальной собственности и др.

Как отмечается в письме РАЭК, поддержку не могут получить разработчики систем электронного документооборота («Контур», «Диадок»), банковского и кассового софта («Штрих-М», «Эвотор»), создатели CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами, например amoCRM) и др. «Абсолютно бесполезным закон будет для ИТ-компаний, которые разрабатывают софт, но зарабатывают на других услугах: SkyEng, Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология». Хотя они не меньше других нуждаются в господдержке», — сообщается в письме.

Представители ассоциации предупредили, что снижение выручки и прибыли интернет-компаний приведет к сокращению этого сегмента рынка, при этом из-за «слабой готовности инвесторов к вложениям» и отсутствия у них «свободных денег» заменить ушедших игроков будет затруднительно. Как результат — это может привести к наращиванию доли рынка иностранными компаниями, при этом бывшие сотрудники закрывшихся организаций будут трудоустроены в зарубежные компании. По оценке РАЭК, в 2019 году объем рынка интернет-компаний в России достиг 6,4 трлн руб., что на 64% больше результатов предыдущего года. В 2020 году, по прогнозу ассоциации, вклад интернет-компаний в экономику страны возрастет на 15–16%.

Помимо расширения числа компаний, которые смогут воспользоваться налоговым маневром, РАЭК также предложила:

признавать российским софт, разработанный компаниями с иностранными акционерами и при условии его создания в России (с закреплением прав на него за российским юрлицом);

установить единую ставку НДС на электронные услуги до 10% (например, на подписку на онлайн-сервисы) и распространить нулевую ставку НДС на программы для мобильных устройств;

отсрочить введение новых цифровых систем (например, маркировку товаров) до 1 января 2022 года, поскольку «в условиях резкого сокращения оборота допрасходы на обеспечение соответствия новым регуляторным требованиям могут стать критичными»;

отсрочить обязательную предустановку отечественного ПО на компьютеры, смартфоны и другие устройства на тот же срок;

и ряд других мер поддержки.

В письме РАЭК указала, что «налоговый маневр» и другие льготы необходимо распространить не только на системообразующие предприятия и малый и средний бизнес, но и на все остальные ИТ-компании. «Поскольку отечественные представители ИТ-отрасли позволяют России быть одной из тех стран, где локальные игроки успешно составляют конкуренцию глобальным иностранным корпорациям, то потеря отечественных участников данного рынка может серьезно сказаться на независимости локального ИТ-рынка», — считают авторы письма, указав, что в связи с этим необходимо поддержать участников рынка, независимо их от размера.

Нужна ли интернет-компаниям поддержка

Заместитель директора по юридическим вопросам сервиса онлайн-объявлений Avito Татьяна Войтас назвала предложенные ассоциацией меры своевременными и необходимыми для дальнейшего полноценного развития отрасли. «Мы считаем, что налоговые льготы должны распространяться на все компании «цифрового контура» независимо от вида услуг, которые они оказывают, или того, что в их капитале участвуют иностранные компании», — подчеркнула она. Заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра ivi по правовым вопросам Михаил Платов заявил, что поддерживает необходимость принятия предложенных мер, отказавшись от дальнейших комментариев.

Представители крупнейших интернет-холдингов «Яндекс» и Mail.ru Group отказались от комментариев. Ранее Mail.ru Group отчитывалась, что, несмотря на падение рекламных доходов, некоторые сегменты ее бизнеса, например игры и доставка еды, увидели всплеск спроса во время карантина. О росте трафика заявляли также видеосервисы и сервисы онлайн-образования.

Управляющий партнер SkyEng Александр Ларьяновский отметил, что у входящих в ИТ-отрасль компаний ситуация неодинаковая. Например, у SkyEng она лучше, чем у многих других, компания является бенефициаром того, что происходило в карантин. У некоторых компаний был спад, но, по мнению Ларьяновского, лучшей помощью для подобных игроков были бы «зафиксированные правила игры, которые не пересматриваются спорадическим образом». Однако начальник юридического отдела интернет-кинотеатра TVzavr Александр Рылев настаивает, что они «остро нуждаются в господдержке», а также в поддержке правообладателей. «Платная бизнес-модель онлайн-кинотеатров не относится к прибыльному бизнесу из-за пиратов в интернете, а рекламная модель пострадала из-за кризиса. Предложенные [РАЭК] меры достаточно разнообразны и были бы весьма полезны нашему бизнесу», — сказал Рылев.

По словам исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, льготы достались лишь производителям, живущим от продажи своей ИТ-продукции, тогда как в кризис «страдают все и все хотят льгот». «Здесь бессмысленно делить, кто пострадал больше. Это осознанная политика властей — поддержать производителей, сохранить и развить это ядро», — указал он. Комлев напомнил, что соцсети, мессенджеры, поисковики, игровые платформы и прочие компании ранее направляли свои предложения в правительство о распространении на них налоговых льгот. Он считает, что правительство ограничится снятием некоторых административных барьеров, а круг налоговых льготников расширять не станет.