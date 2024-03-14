Платные ТВ-ролики оказались маловостребованными в предвыборной агитации
Платная политическая реклама на телевидении оказалась маловостребованной в ходе электоральной кампании, рассказали РБК два источника на медиарынке, а представители двух из четырех кандидатов — Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ) — подтвердили, что использовали только полагающиеся по закону бесплатные слоты.
Как регулируется предвыборная агитация и реклама
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Агитационный период в СМИ для кандидатов начался за 28 дней до основного дня выборов — 17 февраля и завершится в 00:00 по местному времени 15 марта. Проведение агитации в дни голосования избирательным законодательством запрещено.
Предвыборная агитация перед президентскими выборами проходит в соответствии со статьей 49 федерального закона «О выборах Президента России». Проводить агитацию разрешается в СМИ, через интернет и на публичных мероприятиях. Формами агитации на телеканалах являются публичные дебаты, дискуссии, круглые столы, пресс-конференции, интервью, выступления и т.д.
Расходы на агитацию зарегистрированные кандидаты могут осуществлять только за счет средств избирательных фондов. Исключение — площади в периодической печати, а также часть эфирного времени, которое телеканалы по закону должны предоставлять для продвижения кандидатов бесплатно. По решению Центризбиркома, в 2024 году такую возможность должны гарантировать «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «ТВ Центр» и «Общественное телевидение России». По данным аналитической компании Mediascope, 98% россиян смотрят ТВ хотя бы раз в месяц.
Какую рекламу используют кандидаты
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов считает, что для «выполнения задач кампании достаточно бесплатных слотов на телевидении и радио, так как их график, утвержденный ЦИК, насыщенный», рассказал РБК секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко. В рамках своей агитационной кампании Харитонов сделал упор на дебаты и встречи с избирателями, отмечают в партии.
Кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках агитационной кампании тоже использует «продвижение через медиа в рамках бесплатного предоставления эфирного времени на телевизионных каналах, радиостанциях и размещения материалов в печатных изданиях», рассказали РБК в пресс-службе ЛДПР. «Также за прошедший год ЛДПР очень сильно нарастила свои возможности в социальных сетях, грамотно выстроила коммуникацию со средствами массовой информации», — уверяют в партии.
Впрочем, в регионах в поддержку Харитонова была закуплена наружная реклама на билбордах. «Акцент был сделан на Сибирь, Дальний Восток, где Николай Михайлович достаточно известен», — пояснил Ющенко. Также распространяется печатная агитационная продукция — спецвыпуск газеты «Правда» и буклеты с программой кандидата. Кандидат от ЛДПР тоже использовал «баннерную кампанию»: во всех регионах страны под рекламу задействованы пять тысяч билбордов, уточнили в пресс-службе партии.
В пресс-службе партии «Новые люди» (от партии выдвигается Владислав Даванков) РБК сообщили, что покупали рекламу и на ТВ, и на наружных средствах размещения, однако на вопрос об объемах отослали к отчетам на сайте ЦИК. «Также используем все бесплатное эфирное время и печатные площади, — отметили в пресс-службе партии. — Эффективность рекламы видим уже сейчас. За последний месяц узнаваемость нашего кандидата в президенты и рейтинг партии значительно выросли».
На момент выхода публикации на сайте ЦИК были представлены только первые финансовые отчеты кандидатов в президенты, в которых в числе прочего содержится информация о расходах в рамках предвыборной кампании. Отчеты Слуцкого, Даванкова и Харитонова датируются декабрем, в них отражен нулевой баланс. Отчет Владимира Путина — за январь: по состоянию на 20 января он потратил на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 78 млн руб.
РБК направил запрос в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина.
Источник РБК в одной из крупных рекламных компаний, знакомый со статистикой единого измерителя телеаудитории Mediascope, утверждает, что наибольшую активность по количеству размещений на телевидении проявляет Даванков. Рекламная активность Харитонова и Слуцкого сопоставима между собой и ниже, чем у Даванкова, примерно в два раза.
В пресс-службе ЦИК сообщили РБК, что «учет объема площадей, занятых информационно-разъяснительными материалами», не входит в ее компетенцию. Представители «Первого канала», ВГТРК, «ТВ Центра», а также крупнейшего оператора наружной рекламы Russ и Национального рекламного альянса (НРА), продающего почти всю рекламу на ТВ, на вопросы РБК не ответили.
Какие кандидаты проявляют наибольшую активность
Рекламная активность кандидатов в рамках текущей избирательной кампании ниже, чем это было в прошлые выборы, считает политический советник Сергей Маркелов.
Текущий избирательный марафон отличается беспрецедентным разрывом в уровне креатива между кампаниями несомненного лидера гонки — действующего президента — и его соперников, считает эксперт в области политтехнологий Роман Газенко, замечая, что «обычно все наоборот: действующая власть почивает на лаврах административного ресурса, а оппозиция проявляет чудеса креатива».
Самый активный по всем видам рекламы в рамках текущей агитационной кампании, по мнению Маркелова, — Владимир Путин. Причем к кампании действующего президента «добавляются сигналы» Центральной избирательной комиссии: в ней используется та же стилистика и похожий слоган, считает эксперт. Активность же остальных кандидатов, по словам Маркелова, «очень умерена», что во многом связано с высокой стоимостью рекламы.
Сколько стоит платная политическая реклама на ТВ
В рамках текущей агитационной кампании на «Первом канале» самый дешевый временной слот — с 5:00 до 8:00 по московскому времени по выходным с 17 февраля до 1 марта — 109,6 тыс. руб. за 20 секунд эфира. Самое дорогое время на «Первом» — с 20:00 до 23:00 по будням со 2 по 8 марта: 1,14 млн руб. за 20 секунд.
На «Россия 1», флагмане ВГТРК, самый дорогой слот — с 17:00 до 20:00 по выходным в неделю накануне выборов: 20 секунд политической рекламы обойдутся в 1,19 млн руб. В эфире «Россия 24» любой слот в марте стоит 59,1 тыс. руб. Стоимость одной минуты эфирного времени на телеканале «ТВ Центр» по будням варьируется от 170 тыс. до 400 тыс. руб., по выходным — от 190 тыс. до 360 тыс. руб.
Политолог и политконсультант Алексей Ярошенко рекламную активность кандидатов видит в основном в регионах, где они закупают билборды и распространяют газеты. Слуцкий и Даванков, по его словам, активно задействуют и бесплатное эфирное время для демонстрации агитационных роликов. «Слуцкий более активен в интернет-СМИ, чем Даванков, — считает Ярошенко. — Харитонов же из всех трех оппозиционных кандидатов продвигается меньше всего, хотя у КПРФ исторически достаточно большая электоральная база. Это можно связать с принципиальным пониманием, что кандидат от КПРФ не станет президентом и даже второе место не займет. Поэтому экономят ресурсы для будущих выборов прежде всего в регионах».
Сколько тратили на агитацию кандидаты на выборах президента в 2018 году
Для участия в выборах президента в 2018 году были зарегистрированы восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владимир Жириновский (от ЛДПР), Павел Грудинин (от КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»).
Как следует из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, больше всего на агитацию потратил Жириновский — 396,9 млн руб., что составило почти всю сумму расходов из его избирательного фонда (398,9 млн). При этом 243 млн руб. пошли на оплату агитации через телерадиовещание. Путин потратил на агитацию 269,9 млн руб., из них 158,8 млн на агитацию через телевидение и радио и 108,8 млн руб. — на выпуск и распространение печатных и других агитматериалов. Расходы Грудинина на агитацию составили 214,3 млн руб., Титов израсходовал на агитационную кампанию 179,3 млн руб., Явлинский — 104,3 млн, Собчак — 86,2 млн. Расходы Сурайкина и Бабурина составили менее миллиона: Сурайкин потратил 398,8 тыс. руб., Бабурин — 217,6 тыс. руб., причем у обоих кандидатов вся сумма ушла на выпуск и распространение агитматериалов.
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