Платные ТВ-ролики оказались маловостребованными в предвыборной агитации

Платная политическая реклама на телевидении оказалась маловостребованным инструментом агитации. Кандидатам в президенты хватило бесплатного эфира на ТВ, а также продвижения в интернете и на билбордах

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Платная политическая реклама на телевидении оказалась маловостребованной в ходе электоральной кампании, рассказали РБК два источника на медиарынке, а представители двух из четырех кандидатов — Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ) — подтвердили, что использовали только полагающиеся по закону бесплатные слоты.

Как регулируется предвыборная агитация и реклама Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Агитационный период в СМИ для кандидатов начался за 28 дней до основного дня выборов — 17 февраля и завершится в 00:00 по местному времени 15 марта. Проведение агитации в дни голосования избирательным законодательством запрещено. Предвыборная агитация перед президентскими выборами проходит в соответствии со статьей 49 федерального закона «О выборах Президента России». Проводить агитацию разрешается в СМИ, через интернет и на публичных мероприятиях. Формами агитации на телеканалах являются публичные дебаты, дискуссии, круглые столы, пресс-конференции, интервью, выступления и т.д. Расходы на агитацию зарегистрированные кандидаты могут осуществлять только за счет средств избирательных фондов. Исключение — площади в периодической печати, а также часть эфирного времени, которое телеканалы по закону должны предоставлять для продвижения кандидатов бесплатно. По решению Центризбиркома, в 2024 году такую возможность должны гарантировать «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «ТВ Центр» и «Общественное телевидение России». По данным аналитической компании Mediascope, 98% россиян смотрят ТВ хотя бы раз в месяц.

Какую рекламу используют кандидаты

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов считает, что для «выполнения задач кампании достаточно бесплатных слотов на телевидении и радио, так как их график, утвержденный ЦИК, насыщенный», рассказал РБК секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко. В рамках своей агитационной кампании Харитонов сделал упор на дебаты и встречи с избирателями, отмечают в партии.

Кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках агитационной кампании тоже использует «продвижение через медиа в рамках бесплатного предоставления эфирного времени на телевизионных каналах, радиостанциях и размещения материалов в печатных изданиях», рассказали РБК в пресс-службе ЛДПР. «Также за прошедший год ЛДПР очень сильно нарастила свои возможности в социальных сетях, грамотно выстроила коммуникацию со средствами массовой информации», — уверяют в партии.

Впрочем, в регионах в поддержку Харитонова была закуплена наружная реклама на билбордах. «Акцент был сделан на Сибирь, Дальний Восток, где Николай Михайлович достаточно известен», — пояснил Ющенко. Также распространяется печатная агитационная продукция — спецвыпуск газеты «Правда» и буклеты с программой кандидата. Кандидат от ЛДПР тоже использовал «баннерную кампанию»: во всех регионах страны под рекламу задействованы пять тысяч билбордов, уточнили в пресс-службе партии.

В пресс-службе партии «Новые люди» (от партии выдвигается Владислав Даванков) РБК сообщили, что покупали рекламу и на ТВ, и на наружных средствах размещения, однако на вопрос об объемах отослали к отчетам на сайте ЦИК. «Также используем все бесплатное эфирное время и печатные площади, — отметили в пресс-службе партии. — Эффективность рекламы видим уже сейчас. За последний месяц узнаваемость нашего кандидата в президенты и рейтинг партии значительно выросли».

На момент выхода публикации на сайте ЦИК были представлены только первые финансовые отчеты кандидатов в президенты, в которых в числе прочего содержится информация о расходах в рамках предвыборной кампании. Отчеты Слуцкого, Даванкова и Харитонова датируются декабрем, в них отражен нулевой баланс. Отчет Владимира Путина — за январь: по состоянию на 20 января он потратил на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 78 млн руб.

РБК направил запрос в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина.

Источник РБК в одной из крупных рекламных компаний, знакомый со статистикой единого измерителя телеаудитории Mediascope, утверждает, что наибольшую активность по количеству размещений на телевидении проявляет Даванков. Рекламная активность Харитонова и Слуцкого сопоставима между собой и ниже, чем у Даванкова, примерно в два раза.

В пресс-службе ЦИК сообщили РБК, что «учет объема площадей, занятых информационно-разъяснительными материалами», не входит в ее компетенцию. Представители «Первого канала», ВГТРК, «ТВ Центра», а также крупнейшего оператора наружной рекламы Russ и Национального рекламного альянса (НРА), продающего почти всю рекламу на ТВ, на вопросы РБК не ответили.

Какие кандидаты проявляют наибольшую активность

Рекламная активность кандидатов в рамках текущей избирательной кампании ниже, чем это было в прошлые выборы, считает политический советник Сергей Маркелов.

Текущий избирательный марафон отличается беспрецедентным разрывом в уровне креатива между кампаниями несомненного лидера гонки — действующего президента — и его соперников, считает эксперт в области политтехнологий Роман Газенко, замечая, что «обычно все наоборот: действующая власть почивает на лаврах административного ресурса, а оппозиция проявляет чудеса креатива».

Самый активный по всем видам рекламы в рамках текущей агитационной кампании, по мнению Маркелова, — Владимир Путин. Причем к кампании действующего президента «добавляются сигналы» Центральной избирательной комиссии: в ней используется та же стилистика и похожий слоган, считает эксперт. Активность же остальных кандидатов, по словам Маркелова, «очень умерена», что во многом связано с высокой стоимостью рекламы.

Сколько стоит платная политическая реклама на ТВ В рамках текущей агитационной кампании на «Первом канале» самый дешевый временной слот — с 5:00 до 8:00 по московскому времени по выходным с 17 февраля до 1 марта — 109,6 тыс. руб. за 20 секунд эфира. Самое дорогое время на «Первом» — с 20:00 до 23:00 по будням со 2 по 8 марта: 1,14 млн руб. за 20 секунд. На «Россия 1», флагмане ВГТРК, самый дорогой слот — с 17:00 до 20:00 по выходным в неделю накануне выборов: 20 секунд политической рекламы обойдутся в 1,19 млн руб. В эфире «Россия 24» любой слот в марте стоит 59,1 тыс. руб. Стоимость одной минуты эфирного времени на телеканале «ТВ Центр» по будням варьируется от 170 тыс. до 400 тыс. руб., по выходным — от 190 тыс. до 360 тыс. руб.

Политолог и политконсультант Алексей Ярошенко рекламную активность кандидатов видит в основном в регионах, где они закупают билборды и распространяют газеты. Слуцкий и Даванков, по его словам, активно задействуют и бесплатное эфирное время для демонстрации агитационных роликов. «Слуцкий более активен в интернет-СМИ, чем Даванков, — считает Ярошенко. — Харитонов же из всех трех оппозиционных кандидатов продвигается меньше всего, хотя у КПРФ исторически достаточно большая электоральная база. Это можно связать с принципиальным пониманием, что кандидат от КПРФ не станет президентом и даже второе место не займет. Поэтому экономят ресурсы для будущих выборов прежде всего в регионах».