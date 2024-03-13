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Выборы президента России ,  
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Путин раскрыл свой ответ на предложение Ельцина стать президентом

Путин 25 лет назад сказал Ельцину о неготовности баллотироваться в президенты
Сюжет
Выборы президента России
Путин рассказал, что в августе 1999 года сообщил Ельцину о своей неготовности становиться президентом из-за масштаба проблем в сфере экономики и безопасности. «И если бы вернуться, повторил бы то же самое», — признался он
Борис Ельцин и Владимир Путин в 1999 году
Борис Ельцин и Владимир Путин в 1999 году (Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС)

Президент Владимир Путин первоначально в разговоре с Борисом Ельциным отказался от идеи баллотироваться на свой первый срок, сообщил глава государства в интервью «РИА Новости».

Беседа состоялась 25 лет назад. В ней Путин признался Ельцину, что не готов стать президентом.

«Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде», — оценил президент. По его мнению, Ельцин сделал ему это предложение, когда страна находилась в таком «контексте историческом и экономическом», а также «внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности», что иного ответа быть не могло.

«И вот всё вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов». И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач — он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком. Поэтому я сказал искренне». — пояснил Путин.

Он объяснил, что опасался ухудшить ситуацию , и добавил, что если бы мог вернуться в прошлое, ответил бы так же.

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«Самое главное, в конце концов, он мне тогда ведь что ответил? Сказал: «Ладно, хорошо, хорошо, я понимаю. Мы к этому еще вернемся». И мы вернулись несколько раз к этому. В конце концов, он сказал, что «я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю». Ну, еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать — ну, сказал такие позитивные слова», — заявил президент.

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Разговор, о котором вспомнил Путин, состоялся 5 августа 1999 года, его содержание Ельцин пересказывал в своих мемуарах. Нынешний президент тогда был секретарем Совета безопасности и директором ФСБ. По воспоминаниям первого президента, Путин пообещал работать там, куда назначат, на что Ельцин спросил: «А на самый высокий пост?». «Не знаю, Борис Николаевич. Не думаю, что я к этому готов», — ответил ему Путин.

Спустя четыре дня после той беседы, 9 августа 1999 года, Ельцин объявил о назначении 46-летнего Путина исполняющим обязанности премьер-министра, а также о том, что видит этого человека новым лидером России.

В конце своего первого президентского срока Путин высказывался против продления полномочий президента с 4 до 7 лет. «Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти», — пояснил Путин. В 2008 году срок полномочий продлили до шести лет.

В России 15–17 марта пройдут очередные президентские выборы. В случае победы Путина начнется его пятый президентский срок и первый после «обнуления» в результате внесения поправок в Конституцию.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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