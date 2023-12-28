ВГТРК и «Первый канал» огласили цены на «президентскую рекламу» к выборам

Ведущие каналы опубликовали расценки на агитацию в ходе предвыборной кампании к президентским выборам 2024 года. В зависимости от времени цены колеблются от 100 тыс. до 1 млн руб.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Первый канал» и ВГТРК (среди ее телеканалов — «Россия 1», «Россия 24», а также ряд радиостанций) опубликовали прайсы на размещение агитационных роликов в ходе предстоящей кампании по выборам президента России. Выборы назначены на 15–17 марта 2024 года. Этап агитации в СМИ пройдет с 17 февраля по 15 марта.

Как регулируется предвыборная агитация Предвыборная агитация регламентирована ст. 49 федерального закона «О выборах Президента России». Под агитацией понимаются, например, любые призывы голосовать за или против кандидата, выражение предпочтения кандидату или партии, описание последствий избрания, а также «деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей». Проводить агитацию разрешается в СМИ, через интернет и на публичных мероприятиях. Предвыборная агитация на телеканалах может проходить в форме публичных дебатов, дискуссий, круглых столов, пресс-конференций, интервью, выступлений и т.д. Воинские части, благотворительные и религиозные организации, иностранные граждане, избиркомы и органы власти проводить агитацию не могут. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются только за счет средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов. В некоторых случаях закон подразумевает предоставление права размещать агитацию в СМИ бесплатно. На выборы в 2024 году Центризбирком утвердил перечень из пяти каналов, которые должны предоставлять часть эфирного времени под политическую рекламу на безвозмездной основе: ВГТРК «Россия 1» и «Россия 24», а также «Первый канал», «ТВ Центр» и «Общественное телевидение России» (ОТР).

На «Первом канале» самый дешевый временной слот с 5:00 до 8:00 по московскому времени по выходным с 17 февраля до 1 марта — 109,6 тыс. руб. за 20 секунд эфира. В будни аналогичный слот будет стоить 273–274,9 тыс. руб. На «Россия 1» аналогичное время значительно дешевле: по выходным — 86,5–86,6 тыс. руб., по будням — от 185,2 тыс. до 186,6 тыс. руб.

Самое дорогое время на «Первом канале» — с 20:00 до 23:00 по будням со 2 по 8 марта: 1,14 млн руб. за 20 секунд. В выходные то же время обойдется в 1,07 млн руб. На «Россия 1» это же время — 861,8 тыс. руб. по будням и 1,05 млн руб. по выходным.

На «Россия 1», флагмане ВГТРК, самый дорогой слот — с 17:00 до 20:00 по выходным в неделю накануне выборов: 20 секунд политической рекламы обойдутся в 1,19 млн руб. На «Первом» это время стоит 917 тыс. руб.

Расценки на рекламу в эфире «Россия 24» более стандартизированы: в феврале 20 секунд будут стоить 64 тыс. руб., в марте — 59,1 тыс. руб. В эфире «Радио Россия» размещение предвыборной агитации обойдется в 104,9 тыс. руб. за 30 секунд, на радио «Маяк» — 91,5 тыс. руб., на радио «Вести ФМ» — 125 тыс. руб.

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Сколько стоила политическая реклама перед выборами в Госдуму По большей части слотов стоимость политической рекламы в рамках президентской кампании на «Первом канале» выше, чем была во время выборов депутатов в Госдуму в 2021 году. Тогда самый дешевый слот — с 5:00 до 8:00 по выходным 21 по 27 августа — стоил 95,4 тыс. руб., по будням — 177,7 тыс. руб. Дороже всего обходилась реклама с 20:00 до 23:00 по будням с 4 по 10 сентября — 1,09 млн руб. (это практически сопоставимо с аналогичным слотом в рамках предстоящей президентской кампании). По выходным тот же слот стоил 817,5 тыс. руб. Прайсы ВГТРК за 2021 год на сайте холдинга обнаружить не удалось.

Какие условия выдвигают телеканалы

Каналы не принимают к размещению агитационные материалы хронометражем менее пяти секунд. Если ролик длится меньше 20 секунд, его стоимость будет рассчитываться пропорционально прайсу.

ВГТРК отдельно прописывает в требованиях необходимость предоставлять сведения об использовании произведений российских и иностранных авторов. Предвыборная агитация должна быть исполнена на русском языке.

Предоплата должна быть произведена в полном объеме не позднее чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборных агитационных материалов в эфире, предупреждает «Первый». Однако, если первый день размещения приходится на период с 17 по 21 февраля 2024 года, срок сокращается до двух дней.