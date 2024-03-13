Байден и Трамп набрали «магические числа» для выдвижения в президенты

Джо Байден и Дональд Трамп преодолели отметку в 50% отдавших им голоса партийных делегатов, необходимых для формального выдвижения в президенты. Впервые с 1912 года бывший лидер США бросит вызов действующему

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп набрали «магическое число» партийных делегатов, передает The Washington Post (WP). Они необходимы политикам для выдвижения на выборы в качестве официальных кандидатов от Демократической и Республиканской партий.

12 марта в США прошли президентские праймериз обеих партий в Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне. Республиканцы также провели кокусы на Гавайях, а демократы — праймериз среди сторонников партии, проживающих за границей и на Северных Марианских островах. Всего у демократов разыгрывались 254 голоса, а у республиканцев — 161.

Согласно предварительным итогам голосования, Байден и Трамп преодолели отметку в 50% от общего числа партийных делегатов, чьи голоса разыгрывались на внутрипартийных выборах. Для республиканца этот показатель составляет 1215 голосов, а для демократа — 1968.

Что такое кокусы и праймериз



Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.



По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом.

6 марта бывший постпред США при ООН Никки Хейли, главная соперница Дональда Трампа внутри Республиканской партии, объявила, что снимается с выборов. Таким образом, у экс-президента фактически не осталось конкурентов, однако праймериз, скорее всего, продолжатся до начала июня, как и было запланировано, пишет The New York Times.

У Байдена тем временем сохраняются конкуренты. Незадолго до «супервторника» 5 марта в гонку вернулась Марианна Уильямсон, автор книг «Любовь! Верните ее в свою жизнь. Курс на чудеса» и «Духовный способ сбросить вес: 21 урок здоровья, стройности и душевного равновесия». 7 февраля писательница приостановила свою президентскую кампанию, но 28 февраля решила ее возобновить, сославшись на угрозу победы Трампа на выборах. Впрочем, пока Уильямсон не удалось заручиться поддержкой ни одного делегата.

А на праймериз в Северных Марианских островах Байден вновь столкнулся с венчурным капиталистом Джейсоном Палмером, который неожиданно для всех одержал победу на праймериз на другой неинкорпорированной островной территории США — Американском Самоа.

Вдобавок в Мичигане и Миннесоте действующий глава государства получил протестное голосование, организованное противниками военной помощи Израилю. В обоих штатах проживает значительная мусульманская диаспора. Избирателей призывали выбрать в бюллетенях аналог графы «против всех»: на праймериз в Мичигане эту инициативу поддержали около 13% избирателей, а в Миннесоте — почти 20%.

Партийные съезды, на которых демократы и республиканцы официально утвердят своих кандидатов, пройдут в июле и августе. Но уже на нынешнем этапе очевидно, что в бюллетенях 5 ноября будут имена Байдена и Трампа. Для республиканца это уже третья подряд президентская кампания.

Впервые с 1912 года бывший президент США бросит вызов действующему, пишет The Economist. Издание отмечает, что около 12% избирателей по-прежнему не решили, за кого отдадут свой голос, но с высокой долей вероятности борьба за Белый дом будет крайне напряженной. На президентских выборах в 2020 году Байден одержал решающую победу в Висконсине, обойдя Трампа всего на 20 тыс. — 0,013% от общего числа поданных голосов. The Economist отмечает, что чашу весов в пользу любого из кандидата может склонить с дюжину различных факторов: от экономической ситуации до споров вокруг права на аборты.

Свежие опросы общественного мнения, проведенные с конца февраля по начало марта, приводят разные результаты: в некоторых с отрывом в 2–3% лидирует Джо Байден, в других — с таким же преимуществом побеждает Дональд Трамп. Как следует из совместного исследования Bloomberg и компании Morning Consult, большинство избирателей в колеблющихся штатах, где позиции демократов и республиканцев максимально близки, считают действующего главу государства слишком старым, а бывшего президента США — слишком опасным. Несмотря на это, во всех семи таких штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине — лидирует Дональд Трамп.