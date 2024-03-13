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Выборы президента США ,  
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Байден и Трамп набрали «магические числа» для выдвижения в президенты

Байден и Трамп набрали необходимое число голосов для выдвижения в президенты
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Выборы президента США
Джо Байден и Дональд Трамп преодолели отметку в 50% отдавших им голоса партийных делегатов, необходимых для формального выдвижения в президенты. Впервые с 1912 года бывший лидер США бросит вызов действующему

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп набрали «магическое число» партийных делегатов, передает The Washington Post (WP). Они необходимы политикам для выдвижения на выборы в качестве официальных кандидатов от Демократической и Республиканской партий.

12 марта в США прошли президентские праймериз обеих партий в Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне. Республиканцы также провели кокусы на Гавайях, а демократы — праймериз среди сторонников партии, проживающих за границей и на Северных Марианских островах. Всего у демократов разыгрывались 254 голоса, а у республиканцев — 161.

Согласно предварительным итогам голосования, Байден и Трамп преодолели отметку в 50% от общего числа партийных делегатов, чьи голоса разыгрывались на внутрипартийных выборах. Для республиканца этот показатель составляет 1215 голосов, а для демократа — 1968.

Байден и Трамп набрали «магические числа» для выдвижения в президенты
Байден и Трамп набрали «магические числа» для выдвижения в президенты

Что такое кокусы и праймериз

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом.

6 марта бывший постпред США при ООН Никки Хейли, главная соперница Дональда Трампа внутри Республиканской партии, объявила, что снимается с выборов. Таким образом, у экс-президента фактически не осталось конкурентов, однако праймериз, скорее всего, продолжатся до начала июня, как и было запланировано, пишет The New York Times.

У Байдена тем временем сохраняются конкуренты. Незадолго до «супервторника» 5 марта в гонку вернулась Марианна Уильямсон, автор книг «Любовь! Верните ее в свою жизнь. Курс на чудеса» и «Духовный способ сбросить вес: 21 урок здоровья, стройности и душевного равновесия». 7 февраля писательница приостановила свою президентскую кампанию, но 28 февраля решила ее возобновить, сославшись на угрозу победы Трампа на выборах. Впрочем, пока Уильямсон не удалось заручиться поддержкой ни одного делегата.

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Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

А на праймериз в Северных Марианских островах Байден вновь столкнулся с венчурным капиталистом Джейсоном Палмером, который неожиданно для всех одержал победу на праймериз на другой неинкорпорированной островной территории США — Американском Самоа. 

Вдобавок в Мичигане и Миннесоте действующий глава государства получил протестное голосование, организованное противниками военной помощи Израилю. В обоих штатах проживает значительная мусульманская диаспора. Избирателей призывали выбрать в бюллетенях аналог графы «против всех»: на праймериз в Мичигане эту инициативу поддержали около 13% избирателей, а в Миннесоте — почти 20%.

Зачем демократы запустили кампанию протестного голосования против Байдена
Политика
Джо Байден

Партийные съезды, на которых демократы и республиканцы официально утвердят своих кандидатов, пройдут в июле и августе. Но уже на нынешнем этапе очевидно, что в бюллетенях 5 ноября будут имена Байдена и Трампа. Для республиканца это уже третья подряд президентская кампания.

Впервые с 1912 года бывший президент США бросит вызов действующему, пишет The Economist. Издание отмечает, что около 12% избирателей по-прежнему не решили, за кого отдадут свой голос, но с высокой долей вероятности борьба за Белый дом будет крайне напряженной. На президентских выборах в 2020 году Байден одержал решающую победу в Висконсине, обойдя Трампа всего на 20 тыс. — 0,013% от общего числа поданных голосов. The Economist отмечает, что чашу весов в пользу любого из кандидата может склонить с дюжину различных факторов: от экономической ситуации до споров вокруг права на аборты.

Свежие опросы общественного мнения, проведенные с конца февраля по начало марта, приводят разные результаты: в некоторых с отрывом в 2–3% лидирует Джо Байден, в других — с таким же преимуществом побеждает Дональд Трамп. Как следует из совместного исследования Bloomberg и компании Morning Consult, большинство избирателей в колеблющихся штатах, где позиции демократов и республиканцев максимально близки, считают действующего главу государства слишком старым, а бывшего президента США — слишком опасным. Несмотря на это, во всех семи таких штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине — лидирует Дональд Трамп.

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США Дональд Трамп Джо Байден Демократическая партия США Республиканская партия выборы президента США праймериз
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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