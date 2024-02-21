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Выборы президента России ,  
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Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Надеждина

Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина на отказ ЦИК в регистрации на выборы
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Выборы президента России
Борис Надеждин (справа) в здании Верховного суда РФ перед началом слушаний по первому иску к ЦИК
Борис Надеждин (справа) в здании Верховного суда РФ перед началом слушаний по первому иску к ЦИК (Фото: Максим Шипенков / ТАСС)

Верховный суд отклонил апелляцию политика Бориса Надеждина на отказ ЦИК в регистрации кандидатом на президентских выборах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Верховный суд РФ отказал мне в удовлетворении иска об оспаривании отказа в регистрации», — написал Надеждин и пообещал обжаловать это решение в течение пяти дней.

Надеждин выдвигался на выборы президента России от партии «Гражданская инициатива», ему необходимо было собрать 100 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. 8 февраля ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом по причине более чем 5% брака в подписных листах. Надеждин сдал в Центризбирком 105 тыс. подписей, из них 9147 признали недействительными.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Надеждин решил подать несколько исков в Верховный суд. Первый иск как раз касается оспаривания отказа Центризбиркома в регистрации, его политик подал 16 февраля.

Вторым иском он решил оспорить требование ЦИК к процессу сбора подписей для выдвижения кандидатом. По правилам требуется, чтобы сборщики подписей были зарегистрированы в регионе прописки подписантов. Подписи, не соответствующие этому правилу, признаются недействительными. Этот иск Верховный суд уже отклонил.

Третий иск — об оспаривании формы ведомости: по словам политика, более 5 тыс. подписей в его поддержку забраковали по заключению почерковеда и «из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и справке МВД».

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Борис Надеждин

политик
26 апреля 1963 года
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