Даванков занял второе после Путина место в предвыборном рейтинге ВЦИОМа

За Путина готовы проголосовать 75% опрошенных, на втором месте кандидат от «Новых людей» Даванков с 5%, выяснили социологи. У Харитонова и Слуцкого — по 4%

Фото: Андрей Любимов / РБК

ВЦИОМ опубликовал первый электоральный рейтинг кандидатов в президенты России. Первое место занял президент Владимир Путин с 75% голосов, на втором месте Владислав Даванков («Новые люди») с 5%, Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР) получили по 4%.

Еще 8% затруднились с ответом, по 2% респондентов выбрали прийти и испортить бюллетень либо не прийти на выборы вовсе.

Точно прийти на избирательные участки решили 62% опрошенных, еще 14%, скорее всего, придут, а скорее или точно не проголосуют 11%. Пообещали определиться ближе к дню выборов 12% россиян, 1% не смог выбрать ответ.

Исследование провели среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян методом телефонного опроса 8 февраля.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них примут участие четыре кандидата. Меньше кандидатов в бюллетене за последние 20 лет было только в 2008 году — трое. В случае победы Путина начнется его пятый президентский срок и первый после «обнуления» сроков в результате поправок в Конституцию.