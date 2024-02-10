Даванков занял второе после Путина место в предвыборном рейтинге ВЦИОМа
ВЦИОМ опубликовал первый электоральный рейтинг кандидатов в президенты России. Первое место занял президент Владимир Путин с 75% голосов, на втором месте Владислав Даванков («Новые люди») с 5%, Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР) получили по 4%.
Еще 8% затруднились с ответом, по 2% респондентов выбрали прийти и испортить бюллетень либо не прийти на выборы вовсе.
Точно прийти на избирательные участки решили 62% опрошенных, еще 14%, скорее всего, придут, а скорее или точно не проголосуют 11%. Пообещали определиться ближе к дню выборов 12% россиян, 1% не смог выбрать ответ.
Исследование провели среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян методом телефонного опроса 8 февраля.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них примут участие четыре кандидата. Меньше кандидатов в бюллетене за последние 20 лет было только в 2008 году — трое. В случае победы Путина начнется его пятый президентский срок и первый после «обнуления» сроков в результате поправок в Конституцию.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле