Роскомнадзор зафиксировал сокращение количества штрафов за ЛГБТ-контент

Суды стали реже штрафовать видеосервисы за нарушение закона о демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений. Юристы отмечают налаживание диалога между бизнесом и Роскомнадзором, но говорят, что выиграть дело в суде невозможно

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Количество штрафов за нарушение закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и их демонстрации детям в 2024 году сократилось на 27% по отношению к 2023 году. Это следует из подсчетов Роскомнадзора, выполненных по запросу РБК. При этом сумма штрафов за ЛГБТ-контент («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), наоборот, увеличилась на 5,5%.

Как работает закон о запрете пропаганды ЛГБТ Закон о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, а также демонстрации такого контента детям был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2022 года. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет, а демонстрация никак не регламентировалась. Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб. Уже в январе 2023 года пользователи стали обращать внимание, что российские онлайн-кинотеатры удаляют из фильмов и сериалов сцены, которые могут трактоваться как демонстрация или пропаганда ЛГБТ. Так, из звуковой дорожки сериала «Секс в большом городе» убрали упоминания героев с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а некоторые фрагменты сериалов «Эйфория» и «Игра престолов» были вырезаны полностью. О первых нарушениях новых норм Роскомнадзор сообщил уже в апреле 2023 года. Тогда административные протоколы были составлены в отношении онлайн-сервисов Movix и Peers.TV. В разное время штрафы получали практически все видеосервисы: большинство из них было связано с отсутствием маркировки «18+» у ЛГБТ-контента.

Всего в 2024 году суды выписали 53 штрафа за нарушение законодательства о демонстрации и пропаганде ЛГБТ на общую сумму 51,9 млн руб. Годом ранее таких штрафов было 73, но их сумма составляла 49,2 млн руб. Штрафы, как уточнили в Роскомнадзоре, в среднем варьируются от 1 млн до 2 млн руб.

Чаще всего Роскомнадзор выявлял материалы именно с демонстрацией ЛГБТ несовершеннолетним. Всего по этой статье за год было выписано 37 штрафов на сумму 28,4 млн руб. Год к году их количество сократилось почти в два раза: в 2023 году таких штрафов было 65 на сумму 44,8 млн руб.

Штрафы по более серьезной статье — пропаганда ЛГБТ, которая запрещена в России вне зависимости от возраста зрителей, — встречались реже, но их количество год к году увеличилось с восьми в 2023-м до 14 в 2024-м (с 4,4 млн руб. до 15,7 млн руб. выросла и сумма штрафов за это правонарушение). Кроме того, дважды на общую сумму 7,8 млн руб. участники рынка были оштрафованы за пропаганду педофилии. Прежде таких штрафов не было.

Всего в 2024 году Роскомнадзор выявил на видеосервисах 28 фильмов и сериалов с нарушениями новых норм. В 20 из них, по мнению ведомства, демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения, в семи была их пропаганда, еще в одном также присутствовала пропаганда педофилии. О каких именно фильмах и сериалах идет речь, в ведомстве не уточнили, но отметили, что всего в интернете было удалено или заблокировано 73,6 тыс. сайтов и страниц, содержащих ЛГБТ-контент. Из них 45,7 тыс. — в 2024 году.

Как оценивают работу Роскомнадзора участники рынка

Руководитель практики контент-комплаенса компании Comply Юлия Сычева, комментируя снижение количества штрафов за ЛГБТ-контент, отметила налаживание «профилактической работы с Роскомнадзором», в рамках которой потенциальное нарушение обсуждается с ведомством еще до выхода на сервисе того или иного проекта. Именно в этот момент у онлайн-кинотеатра есть возможность как узнать мнение властей, так и обосновать свою точку зрения. «Если же дело доходит до суда, он, как правило, становится на сторону регулятора, и обжаловать такие решения крайне сложно», — признает Сычева.

К новым проектам онлайн-кинотеатров у властей «претензий нет», подтверждает источник в одном из крупных видеосервисов. Все фильмы и сериалы собственного производства «проходят жесткую проверку на соответствие законодательству», так как участники рынка «предпочитают перестраховаться». Штрафы Роскомнадзора касаются библиотеки проектов прошлых лет, отмечает собеседник. Связано это с тем, что они «создавались и запускались в цифровой прокат в условиях другого законодательства», а из-за большого объема контента полностью вычистить его невозможно.

За последние два года в судах общей юрисдикции насчитывается около сотни дел по оспариванию штрафов за публикацию фильмов с ЛБГТ-контентом, отмечает руководитель практики «Медиаправо» юридической фирмы Intellect Михаил Хохолков. Но на сторону видеосервисов суд, по его словам, вставал в единичных случаях. Решения в основной массе базируются на заключениях экспертов, объясняет Хохолков. Те, в свою очередь, анализируя спорный контент, приходят к одному из следующих выводов: «указанное аудиовизуальное произведение содержит сцены, включающие описания и изображения, затрагивающие тематику нетрадиционных сексуальных отношений» либо «тема однополых отношений представлена как один из возможных равновероятных способов выхода из кризиса в семейных отношениях, нетрадиционные сексуальные отношения романтизируются». «Вместе с этим суды не стремятся назначать штрафы по максимальной планке, — акцентирует внимание Хохолков. — Напротив, во многих постановлениях можно встретить наложение штрафа на должностное лицо, а не юридическое, что существенно ниже».

В пресс-службе «Кинопоиска» рассказали, что в 2024 году Роскомнадзор составил в отношении сервиса или его сотрудников десять протоколов о нетрадиционных сексуальных отношениях. Общая сумма назначенных судом штрафов составила более 11,4 млн руб. «Мы подавали жалобы на решения судов, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации и пропаганды нетрадиционных отношений, — рассказал представитель «Кинопоиска». — Мы надеемся, что текущая практика будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований госорганов».

В видеосервисе Start сообщили, что не получали штрафов за пропаганду или демонстрацию ЛГБТ в 2024 году. В пресс-службах онлайн-кинотеатров Wink, «Иви», Okko, Kion, Premier комментировать штрафы за ЛГБТ-контент отказались.