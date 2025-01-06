Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе интернет-сервисов в России
Причиной масштабного сбоя в работе интернет-сервисов, который произошел 6 января в России, стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи, нарушение устранили, сообщает РБК в пресс-службе Роскомнадзора.
«Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 мск авария устранена, работа сервисов восстанавливается», — говорится в сообщении.
Сбой был зафиксирован около 12:00 мск. Он наблюдался в разных регионах и затронул целый ряд интернет-сервисов.
На пике число жалоб превысило 6 тыс. Чаще всего сообщения о проблемах оставляли пользователи МТС. Большинство жалоб поступило из Москвы и области, а также Нижегородской, Свердловской областей и из Удмуртии. В МТС от комментариев отказались.
1 ноября пользователи сообщили о сбоях в работе МТС и МГТС. На сайте «Сбой.рф» зарегистрировали более 4,5 тыс. жалоб, а на Downradar их количество превысило 1,6 тыс.
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