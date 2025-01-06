 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе интернет-сервисов в России

Фото: Дмитрий Дикушин / Shutterstock
Фото: Дмитрий Дикушин / Shutterstock

Причиной масштабного сбоя в работе интернет-сервисов, который произошел 6 января в России, стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи, нарушение устранили, сообщает РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 мск авария устранена, работа сервисов восстанавливается», — говорится в сообщении.

Сбой был зафиксирован около 12:00 мск. Он наблюдался в разных регионах и затронул целый ряд интернет-сервисов.

В Telegram после Нового года произошел сбой
Технологии и медиа

На пике число жалоб превысило 6 тыс. Чаще всего сообщения о проблемах оставляли пользователи МТС. Большинство жалоб поступило из Москвы и области, а также Нижегородской, Свердловской областей и из Удмуртии. В МТС от комментариев отказались.

1 ноября пользователи сообщили о сбоях в работе МТС и МГТС. На сайте «Сбой.рф» зарегистрировали более 4,5 тыс. жалоб, а на Downradar их количество превысило 1,6 тыс.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Интернет сбой Роскомнадзор МТС
Материалы по теме
Пользователи сообщили о сбоях в работе интернет-сервисов в России
Общество
В Telegram после Нового года произошел сбой
Технологии и медиа
В работе Steam произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В Кировской области после крупного пожара перенесли ледовое шоу СлуцкойСпорт, 16:36
Ультраправые получили шанс сформировать новое правительство АвстрииПолитика, 16:01
Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским в первые дни конфликтаПолитика, 15:51
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 15:45
TeamTalk узнала о трех вариантах развития карьеры Криштиану РоналдуСпорт, 15:45
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе интернет-сервисов в РоссииОбщество, 15:14
Создатель суперкомпьютера назвал абсурдом обвинения в экстремизмеПолитика, 15:10
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Хоккеиста СКА признали лучшим форвардом и новичком недели в КХЛСпорт, 14:58
Четыре БПЛА сбили над Курской и Белгородской областямиПолитика, 14:52
Песков рассказал, как Путин встретит РождествоОбщество, 14:36
Человек – в центре: чем геологоразведка привлекает профессионаловТренды, 14:27
Джокович заявил о психологической травме из-за депортации из АвстралииСпорт, 14:25
Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской областиПолитика, 14:20
Что мотивирует IT-разработчиков создавать коллаборацииОтрасли, 14:17