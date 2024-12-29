В СИЗО нашли мертвым организатора туров для представителей ЛГБТ

Скончавшегося Андрея Котова в начале декабря отправили в СИЗО по делу об организации и участии в деятельности экстремистской организации. Он был главой туристического клуба «Мен тревел»

Андрей Котов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

В СИЗО Москвы найден мертвым Андрей Котов, который проходил подозреваемым по делу о пропаганде ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), будучи организатором туристических поездок для представителей ЛГБТ. Информацию о его смерти ТАСС подтвердила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«29 декабря около 2:00 его нашли мертвым в камере», — сказала она.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что предварительная причина смерти Котова — суицид. Об этом также сообщил источник «РИА Новости».

РБК обратился за комментарием к адвокату Котова Лейсан Маннаповой и Еве Меркачевой, направил запрос в пресс-службу ФСИН.

2 декабря Головинский районный суд Москвы взял его под стражу до 28 января. Котова обвиняли по ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК (организация и участие в деятельности экстремистской организации). По ним ему грозило до восьми лет лишения свободы.

«По версии следствия, Котов А.Е. являлся учредителем туристического клуба, занимающегося организацией туристических поездок, на которых происходила пропаганда объединения ЛГБТ. Котов действовал умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью максимального извлечения прибыли компании, в котором осуществлялась пропаганда идеологии объединения», — говорилось в сообщении суда.

Источник ТАСС сообщил о задержании Котова 30 ноября. Согласно его данным, мужчина был директором туристического клуба «Мен тревел». Это подтверждают данные СПАРК. Из них следует, что одноименное ООО было зарегистрировано в марте этого года.

Собеседник агентства говорил, что Котов организовывал поездки «для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами» и на новогодние праздники готовил такой тур в Египет.

Котов не признавал свою вину. Телеграм-канал Baza со ссылкой на самого мужчину писал, что при задержании к нему ночью ворвались 15 человек, его избили и угрожали ему электрошокером. Сам он говорил, что организовывал «обычные туристические поездки» и «никаких призывов, тем более к какому-то экстремизму» не было.