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«Кинопоиск» объяснил пропажу упоминания ЛГБТ из «Секса в большом городе»

«Кинопоиск» и «Амедиатека» убрали из «Секса в большом городе» упоминания ЛГБТ
В некоторых эпизодах сериала, переведенных на русский язык, исчезли упоминания ЛГБТ-персонажей, оригинальная аудиодорожка не изменилась. В декабре похожая ситуация произошла с сериалом «Белый лотос» на «Амедиатеке»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» вырезал из сериала «Секс в большом городе» упоминания ЛГБТ-людей, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». В «Кинопоиске» объяснили РБК, что на сервисе доступна та версия сериала, которую предоставляет «Амедиатека».

Сериал доступен пользователям сервиса, оформившие дополнительную подписку на «Амедиатеку». Его можно посмотреть на русском языке (перевод НТВ+) или английском с субтитрами. Как обращает внимание телеграм-канал, в оригинальной озвучке аудиодорожка осталась прежней, но русский дубляж перемонтировали: например, в одном из эпизодов слово «гей» заменили на «мальчик», а в другом вырезали сцену, в которой героиня говорит, что не является лесбиянкой. Из-за этого потерялся смысл происходящего.

«Данный сериал на «Кинопоиске» представлен нашим партнером — сервисом «Амедиатека». Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с «Амедиатекой», предоставляем доступ именно к той версии контента, которую нам передает этот сервис. Мы сами не вносим изменения в контент партнера», — сообщили РБК в «Кинопоиске». В пресс-службе «Амедиатеки» отказались от комментариев.

Первые шесть сезонов «Секса в большом городе» выходили в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. В России сериал начали показывать в 2003 году; серии транслировали на НТВ, а в последующие годы — на СТС, СТС Love, MTV Russia.

В декабре аналогичные изменения произошли с сериалом «Белый лотос». В последнем эпизоде «Амедиатека» также убрала из звуковой дорожки упоминания ЛГБТ-персонажей: слово «гей» в русском дубляже заменили словом «мужчина». Также телеграм-канал into the streaming-verse обратил внимание, что на стриминговом сервисе сократился хронометраж сериала «Эйфория».

5 декабря в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста (ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних). Согласно новому закону, она полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. В Роскомнадзоре заявляли, что под пропагандой будет пониматься «использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление».

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Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

После принятия закона книжные магазины скрыли обложки или убрали из продажи часть книг, содержащих описание нетрадиционных отношений.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Евгения Стогова Евгения Стогова
сериал Кинопоиск онлайн-кинотеатры ЛГБТ
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