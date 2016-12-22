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«Роскосмос» исключил консервацию МКС
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«Роскосмос» исключил консервацию МКС
Технологии и медиа, 11:32
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«Роскосмос» исключил консервацию МКС
Авария космического корабля «Союз» не станет причиной консервации Международной космической станции, заверили в «Роскосмосе». Запуски к МКС могут быть возобновлены еще до конца года
Фото: РИА Новости / Роскосмос

Консервация МКС не рассматривается специалистами «Роскосмоса», запуски «Союзов» к станции могут возобновиться уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передает «Интерфакс».

«Специалисты изучают все материалы по нештатной работе РН «Союз ФГ», которые ежедневно поступают в их распоряжение. Исходим из того, что после завершения работы комиссии будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности РН «Союз», пуски которой возобновятся до конца текущего года», — заявили в госкорпорации.

«Вопрос о консервации станции не рассматривается», — добавили в пресс-службе.

О том, что госкомиссия по расследованию причин аварии намерена изучить вопрос консервации МКС, ранее заявлял источник агентства «РИА Новости». Собеседник агентства утверждал, что в рамках комиссии создана специальная рабочая группа, которая изучает возможность подобного сценария.

Вместе с тем ранее исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев отмечал, что консервация станции является нежелательной, хотя и технически реализуемой. «В станции предусмотрен такой режим, как беспилотный. Практически мы будем делать все возможное, чтобы такой режим не допустить. Все-таки станция сделана для пилотируемых полетов», — заявлял Крикалев.

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Сейчас на станции остаются астронавт Европейского космического агентства Александр Герст (командир миссии), российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор. К ним 11 октября должны были присоединиться россиянин Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. На корабле «Союз МС-10», на котором они стартовали к станции, также находился контейнер с грузом для МКС.

Однако уже на 119-й секунде полета корабля была зафиксирована авария носителя. В связи с нештатной ситуацией экипаж был вынужден эвакуироваться. Капсула с Овчининым и Хейгом отсоединилась от корабля и приземлилась в Казахстане. Экипаж при этом не пострадал.

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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Изучением обстоятельств аварии занимается госкомиссия. Вскоре после инцидента Крикалев называл вероятной причиной произошедшего столкновение элементов первой и второй ступеней.

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Расследованием причин аварии занимаются и правоохранительные органы. По факту падения «Союза» было возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: «Роскосмос» , МКС
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