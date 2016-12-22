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«Роскосмос» постарается не допустить консервации МКС после аварии «Союза»
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«Роскосмос» постарается не допустить консервации МКС после аварии «Союза»
Общество, 11:35
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«Роскосмос» постарается не допустить консервации МКС после аварии «Союза»

Международная космическая станция (МКС) теоретически может работать в беспилотном режиме, однако «Роскосмос» постарается этого не допустить. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев, передает «Интерфакс».

«В станции предусмотрен такой режим, как беспилотный. Практически мы будем делать все возможное, чтобы такой режим не допустить. Все-таки станция сделана для пилотируемых полетов», — сказал Крикалев.

Он добавил, что процедура консервации МКС не очень желательна.​ «Именно для этого и будем стараться сделать запуск чуть пораньше следующего корабля», — добавил Крикалев.

В «Роскосмосе» рассказали о возможных причинах аварии «Союза»
Общество

4 октября с МКС вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. На станции остались астронавт Европейского космического агентства Александр Герст (командир миссии), российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор.

11 октября на МКС должны были отправится российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, а также контейнер с грузом.

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Однако при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» к МКС произошла авария. Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев впоследствии пояснил, что при разделении первой и второй ступеней «произошло соприкосновение», однако окончательной версии аварии нет. Экипаж корабля эвакуировался в аварийной капсуле. Состояние космонавтов нормальное, медикаментозное лечение не требуется, отмечают врачи.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, Овчинина и Хейга планируется отправить в космос весной.
 

Теги: МКС , «Роскосмос»
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В «Роскосмосе» рассказали о возможных причинах аварии «Союза» Общество
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