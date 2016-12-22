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В «Роскосмосе» рассказали о возможных причинах аварии «Союза»
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В «Роскосмосе» рассказали о возможных причинах аварии «Союза»
Общество, 10:36
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В «Роскосмосе» рассказали о возможных причинах аварии «Союза»
Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что произошло столкновение элементов первой и второй ступеней
Сергей Крикалев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Окончательной версии аварии космического корабля «Союз» пока нет, но причины понятны, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение», — сказал Крикалев.

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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Он допустил, что произошло отклонение от штатной траектории, а также разрушение нижней части второй ступени.

Крикалев заметил, что после этого ракета прекратила запланированный полет, однако автоматика дальше отработала нормально. «Надо еще раз сказать — насколько надежно построена система аварийного спасения и какие резервы заложены, что даже при таких неблагоприятных условиях, в каких оказалась ракета, экипаж благополучно вернулся на землю, не превышая штатных перегрузок», — подчеркнул он.

Исполнительный директор «Роскосмоса» уточнил, что первые результаты работы госкомиссии по расследованию причин аварии будут получены в 20-х числах октября. Он отметил, что планируется изучить найденные в Казахстане элементы ракеты. «Они помогут анализировать, что произошло. После этого анализа будут приняты необходимые меры, будут продолжены полеты. Возможно, мы сдвинем немного следующий пуск», — сказал Крикалев.

Авария произошла 11 октября при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур через 119 секунд после старта. Пилотируемый корабль потерял управление и упал, но экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле, активировав систему аварийного спасения. Спускаемый аппарат приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

Экипаж корабля — космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — остались живы. Их состояние медики оценивают как нормальное, в пятницу они вернулись в Звездный городок в Подмосковье.

Следователи завели уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Автор: Александра Федотова.
Теги: Роскосмос , авария
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