Владелец прав на «Голос» опроверг обращение семьи Алсу из-за проверки

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,45 +0,38 EUR Бирж. 73,52 +0,38 Brent 70,79 +0,10% USD Нал. 65,95 64,79 EUR Нал. 74,19 72,89 USD ЦБ 65,47 +0,24 EUR ЦБ 73,52 +0,43 EUR/USD 1,1232 -0,0002 BTC/USD Бирж. 7 681,10 +698,70 IMOEX 2 515,33 +0,02% RTSI 1 210,95 -0,23% DJIA 25 360,44 -2,24% Nasdaq 7 671,01 -3,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,64%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,64%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 65,47 (+0,24) Quote, 12:53
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 73,52 (+0,43) Quote, 12:53
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК Бизнес, 19:12 Личный опыт: как открыть барбершоп и не прогореть РБК и «Билайн» Бизнес, 19:10 В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского Политика, 19:06 Компания Босова подала иски на более 1 млрд руб. к его бывшим партнерам Бизнес, 19:06 Аналитики ЦБ объяснили трехкратный обвал иностранных инвестиций в Россию Экономика, 19:01 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 18:41 Суд рассмотрит дело владельца сети «Корчма Тарас Бульба» в особом порядке Общество, 18:38 СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака» Спорт, 18:34 ЛУКОЙЛ нарастил добычу нефти и газа за счет проектов в Узбекистане Бизнес, 18:32 Три человека погибли при возгорании «Газели» в Дагестане Общество, 18:23 Владелец прав на «Голос» опроверг обращение семьи Алсу из-за проверки Технологии и медиа, 18:19 PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млн Бизнес, 18:18 Шнуров сообщил о планах после закрытия группы «Ленинград» Общество, 18:14 Путину в Казани показали новейший Ми-38Т и обновленный Ту-160 Политика, 18:13
Скандал в шоу «Голос» ,  
0 
Владелец прав на «Голос» опроверг обращение семьи Алсу из-за проверки
Сообщения о том, что Ян Абрамов обращался к владельцу прав на телеконкурс, ранее опровергали представители его семьи. Результат его дочери Микеллы по итогам зрительского голосования составил более 50%
Пелагея — судья шоу «Голос. Дети» (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Talpa Media, которая владеет франшизой телевизионных конкурсов The Voice (шоу «Голос»), заявила РБК, что к компании не обращался Ян Абрамов, отец победительницы шоу «Голос. Дети» и муж певицы Алсу.

«Ян Абрамов не обращался к Talpa Media, компания не контактировала с ним», — подчеркнули в компании.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Абрамов попросил Talpa засекретить итоги проверки российской версии шоу. Канал утверждал, что Абрамов «заявил, что сложившаяся ситуация напоминает целенаправленную травлю девочки».

Общество
Дочь Алсу поделилась впечатлениями от выступления в финале «Голос.Дети»

Семья Абрамовых заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. По словам директора певицы Алсу Сергея Фадеева, никто из членов семьи не обращался ни к Talpa, ни к другим компаниям относительно телешоу.

В финале шоу «Голос. Дети» по итогам зрительского голосования объявили о победе Микеллы Абрамовой — дочери Яна Абрамова и певицы Алсу. В ее пользу высказались более 50% проголосовавших. Однако на «Первом канале» обнаружили признаки аномалий при голосовании и пообещали провести проверку. Такого разрыва между участниками по итогам голосования не было за всю историю шоу, заявил позднее гендиректор канала Константин Эрнст.

Общество
Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»

Работу системы подсчета голосов телешоу проверит компания по решениям в области кибербезопасности Group-IB.

Авторы: Любовь Порываева, Андрей Гатинский
Теги: «Голос», Talpa, Алсу, «Первый канал»
Материалы по теме
«Первый канал» ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter