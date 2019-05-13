Владелец прав на «Голос» опроверг обращение семьи Алсу из-за проверки

Сообщения о том, что Ян Абрамов обращался к владельцу прав на телеконкурс, ранее опровергали представители его семьи. Результат его дочери Микеллы по итогам зрительского голосования составил более 50%

Пелагея — судья шоу «Голос. Дети» (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Talpa Media, которая владеет франшизой телевизионных конкурсов The Voice (шоу «Голос»), заявила РБК, что к компании не обращался Ян Абрамов, отец победительницы шоу «Голос. Дети» и муж певицы Алсу.

«Ян Абрамов не обращался к Talpa Media, компания не контактировала с ним», — подчеркнули в компании.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Абрамов попросил Talpa засекретить итоги проверки российской версии шоу. Канал утверждал, что Абрамов «заявил, что сложившаяся ситуация напоминает целенаправленную травлю девочки».

Общество Дочь Алсу поделилась впечатлениями от выступления в финале «Голос.Дети»

Семья Абрамовых заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. По словам директора певицы Алсу Сергея Фадеева, никто из членов семьи не обращался ни к Talpa, ни к другим компаниям относительно телешоу.