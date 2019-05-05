Дочь Алсу поделилась впечатлениями от выступления в финале «Голос.Дети»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая победила в музыкальном шоу «Голос.Дети» на «Первом канале», рассказала «Комсомольской правде» о впечатлениях от выступления. Как отмечает газета, интервью было взято сразу после финала шоу, до того, как начался скандал из-за итогов зрительского голосования.

Абрамова рассказала, что выступать в прямом эфире гораздо сложнее, поскольку «ничего уже не вернуть назад». «Надо выкладываться по максимуму и спеть в сто раз лучше, чем на репетиции», — отметила она. Кроме того, добавила девочка, это был первый вокальный конкурс, в котором она приняла участие.

«Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет», — заявила она. По словам Абрамовой, она к этому не привыкла, поскольку до этого выступала с матерью на концертах.

Победительница шоу также сообщила, что в будущем собирается записать несколько собственных песен и продолжить карьеру.