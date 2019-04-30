Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»

По словам Ильи Сачкова, расследование займет месяц, в его ходе будет проведен анализ системы голосования, а ее сотрудники пройдут проверку на детекторе лжи

Илья Сачков (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Эксперты компании Group-IB, привлеченной «Первым каналом» для проверки объективности результатов шестого сезона шоу «Голос. Дети», будут работать в течение месяца, рассказал «РБК Стиль» гендиректор компании Илья Сачков.

По его словам, расследование, к которому привлекут 15 специалистов, будут состоять из двух частей. В рамках первой будет проверяться целостность системы голосования, использовавшейся при подведении итогов шоу. Сам Сачков назвал систему хорошей, отличающейся от примитивных систем, позволяющих многократно голосовать с одного компьютера с помощью робота.

«Этическую сторону вопроса мы не рассматриваем, большая просьба на нас ее не перекладывать. У нас инженерная задача — проверить целостность, сохранность и правильность системы голосования», — сказал глава Group-IB.

В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки. Кроме того, в ходе расследования все сотрудники компании-агрегатора должны будут пройти проверку на детекторе лжи, на полиграфе проверят и экспертов Group-IB, чтобы общественность убедилась в их непредвзятости.