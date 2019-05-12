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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Отец победительницы «Голос.Дети» бизнесмен Ян Абрамов не обращался к владельцу прав на передачу, голландской Talpa, с просьбой засекретить результаты проверки финального голосования. Ее вместе с Group-IB проводит «Первый канал»
Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Семья Абрамовых назвала «не соответствующими действительности» новости о том, что бизнесмен Ян Абрамов обращался в голландскую компанию Talpa Media (обладает франшизой телевизионных конкурсов The Voice) с просьбой засекретить результаты проверки голосования в финале на шоу «Голос.Дети». Об этом РБК сообщил директор его супруги, певицы Алсу, Сергей Фадеев.

«Данный факт не соответствует действительности. Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами», — говорится в заявлении семьи.

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Пресс-служба «Первого канала» от комментариев по этому поводу отказалась.

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О том, что Абрамов попросил Talpa засекретить результаты проверки голосования, аргументировав это тем, что происходящее напоминает «целенаправленную травлю» его дочери Микеллы, ранее без указания источников информации сообщил Telegram-канал Baza. Девочка в апреле стала победительницей шоу «Голос.Дети». Спустя несколько часов после этого источники РБК на «Первом канале» и в компании — производителе передачи «Красный квадрат» рассказали, что при выборе победителя шоу были замечены «признаки аномального голосования». «Первый канал» в тот же день официально подтвердил, что проверит результаты голосования.

«Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — признал гендиректор канала Константин Эрнст. К проверке возможных фальсификаций были привлечены эксперты из компании Group-IB.

В финале шоу «Голос.Дети», который был показан в эфире 26 апреля, приняли участие трое исполнителей — Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим. За Абрамову проголосовали 56,5% зрителей, Максим получил 27,9%, Кузаков — 15,6%.

Авторы: Любовь Порываева, Евгения Маляренко
При участии: Мария Истомина
Теги: «Голос»
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