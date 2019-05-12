Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Отец победительницы «Голос.Дети» бизнесмен Ян Абрамов не обращался к владельцу прав на передачу, голландской Talpa, с просьбой засекретить результаты проверки финального голосования. Ее вместе с Group-IB проводит «Первый канал»

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Семья Абрамовых назвала «не соответствующими действительности» новости о том, что бизнесмен Ян Абрамов обращался в голландскую компанию Talpa Media (обладает франшизой телевизионных конкурсов The Voice) с просьбой засекретить результаты проверки голосования в финале на шоу «Голос.Дети». Об этом РБК сообщил директор его супруги, певицы Алсу, Сергей Фадеев.

«Данный факт не соответствует действительности. Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами», — говорится в заявлении семьи.

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Пресс-служба «Первого канала» от комментариев по этому поводу отказалась.