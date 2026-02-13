Клименко назвал главную сложность для бизнеса из-за замедления Telegram
Преувеличивать риски для бизнеса от замедления Telegram не стоит, считает предприниматель, бывший советник президента по интернету Герман Клименко. В эфире Радио РБК он отметил, что в мессенджере есть удобные для бизнеса инструменты, однако проблемы с доступом к ним не приведут к финансовым потерям.
При этом он признал, что проблемы с доступом к чат-ботам — серьезный вызов с точки зрения удобства работы.
«Самые большие сложности от блокировки Telegram не от того, что пропадет мессенджер, не от того, что пропадают звонки, не от того, что пропадают каналы, бог с ними. А вот чат-боты [...] И здесь я надеюсь, что РКН будет банить не весь Telegram и чат-боты какое-то время останутся, чтобы было время перепозиционироваться в другие истории», — пояснил Клименко.
Он также обратил внимание на государственную политику по борьбе с телефонным мошенничеством. По словам Клименко, в рамках принятых поправок анонимные мессенджеры типа Telegram «не живут».
«Поэтому вопрос Telegram даже не в нашей компетенции. Он понятен: что если мы хотим избавиться от мошенников, то Telegram должен сотрудничать. Но так как шансов, что они с нами будут сотрудничать нет, то Роскомнадзор вот так поступает. Что здесь сделать теперь?» — заявил он.
Ранее участники рынка мобильных приложений рассказали РБК, что Telegram превратился в критическую инфраструктуру для мобильной разработки, а его замедление грозит сбоями в выпуске обновлений приложений. Так, по словам директора по инновациям Fork-Tech Владислава Лаптева, мессенджер сейчас является одним из ключевых инструментов доставки тестовых сборок приложений, то есть того софта, который еще не вышел в App Store и Google Play, но уже нуждается в проверке тестировщиками и другими сотрудниками.
10 февраля источники РБК сообщили, что власти приняли решение о замедлении Telegram. Позднее Роскомнадзор заявил, что мессенджер по-прежнему не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому регулятор «продолжит введение последовательных ограничений». Позднее Таганский районный суд Москвы признал Telegram виновным в неудалении контента, запрещенного к распространению в России, и оштрафовал компанию на 10,8 млн руб.
Основатель Telegram Павел Дуров после ограничения работы мессенджера в России заявил, что Telegram продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей.
