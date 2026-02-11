 Перейти к основному контенту
0

Таганский суд оштрафовал Telegram на 10,8 млн руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Таганский районный суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении контента, запрещенного к распространению в России. Компанию оштрафовали в сумме на 10,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Так, владельцев мессенджера обвинили в неудалении контента по двум частям статьи КоАП России: ч. 2 ст. 13.41 КоАП и ч. 4 ст. 13.41 КоАП. По первому правонарушению ему назначили штраф в размере 3,8 млн руб., а по второму — в размере 7 млн руб.

Пенсионера оштрафовали за дискредитацию армии из-за лайков на YouTube
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

С начала 2026 года Таганский суд зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении Telegram. Семь протоколов составлены по тем же частям 13.41 КоАП, а восьмой — за повторное неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга или по ограничению доступа к информации. Два из них уже рассмотрели, оставшиеся рассмотрят в феврале и марте.

Перед этим Таганский суд рассмотрел дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в отношении онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви» и Wink (правообладатель ООО «Рестрим Медиа»).

Их признали виновными в административном правонарушении и оштрафовали. Так, «Иви» и Wink предстоит заплатить по 3 млн руб. штрафа, а «Кинопоиску» — 3,5 млн руб.

