Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России

Собеседники РБК предположили, что причина техническая. По их словам, оборудование Роскомнадзора не может одновременно ограничивать YouTube, Telegram и WhatsApp, поэтому приходится «расчищать ресурсы»

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Удаление домена WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) из DNS-серверов Роскомнадзора — это продолжение стратегии, которая наблюдалась накануне с YouTube, сообщил РБК управляющий директор инфраструктурного интегратора «Ультиматек» Джемали Авалишвили.

DNS (Domain Name System) — распределенная иерархическая система, которая преобразует удобные для человека доменные имена сайтов в числовые IP-адреса, необходимые компьютерам для соединения друг с другом.

Об исчезновении WhatsApp из DNS-серверов Роскомнадзора 11 февраля сообщил Cnews. В публикации сказано, что это позволяет полностью закрыть доступ к сервису, чтобы им невозможно было пользоваться в России.

«Причина здесь одна, и она техническая: оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, ставятся Роскомнадзором на сетях операторов и провайдеров. — РБК) работает на пределе своих мощностей. Система не резиновая. Одновременно «давить» YouTube, Telegram и вдобавок WhatsApp инфраструктура просто не выдерживает. Это как пытаться запустить три тяжелых приложения на старом ноутбуке. Также важно понимать, что Telegram замедлять гораздо сложнее, чем все вышеперечисленное, так как его защита сильнее, мессенджер «привык» к попыткам блокировок в разных странах», — пояснил Авалишвили.

По его словам, Telegram — это «не просто труба для трафика», а уникальная архитектура с распределенной инфраструктурой зеркал и CDN (сетей доставки контента). «Его протокол шифрования спроектирован так, чтобы максимально усложнить DPI (глубокую инспекцию пакетов). Чтобы замедлить Telegram, нужно задействовать колоссальные вычислительные мощности на ТСПУ», — рассказал он.

Аудитория Telegram в России — десятки миллионов человек, у каждого мессенджер стоит на телефоне, каждый несколько раз за день заходит, что-то пишет, читает, рассуждает независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.

«Это очень много трафика и очень много соединений устройств конечных абонентов с серверами Telegram. Мессенджер в свое время прошел закалку и научился обходить многие стандартные блокировки. И хотя WhatsApp в России был популярнее Telegram, WhasApp никогда особо не занимался модернизацией инфраструктуры для обхода блокировок. Поэтому для блокировки Telegram требуется сильно больше ресурсов по сравнению с WhatsApp, вот Роскомнадзор и убирает DNS замедленных ресурсов — расчищает ресурсы для замедления Telegram», — объяснил он.

10 февраля источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах сообщили РБК, что власти приняли решение начать работу по замедлению Telegram в России. По словам одного из собеседников, ограничительные меры уже принимаются.

Позднее Роскомнадзор (РКН) выступил с заявлением о том, что данный мессенджер не исполняет законодательство страны и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан. В РКН добавили, что в связи с этим по решению органов власти продолжат вводить «последовательные ограничения».

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Мессенджеры, как объяснил регулятор, стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».