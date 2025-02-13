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Технологии и медиа ,  
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«Ростелеком» назвал причину повреждения своего кабеля в Балтийском море

«Ростелеком»: кабель связи в Балтийском море повредило иностранное судно
Кабель был поврежден 8 февраля, компания завершила восстановительные работы и полагает, что повреждения нанес якорь судна другого государства
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Фото: Ростелеком
Фото: Ростелеком

Повреждение подводного кабеля «Ростелекома» в Балтийском море произошло из-за якоря корабля другого государства, сообщила компания.

«Повреждения кабеля произошли в северной части акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии вследствие внешнего воздействия предположительно якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания. Поврежденные участки кабеля подводной линии находились на расстоянии 40 км друг от друга», — говорится в сообщении.

Компания сообщила о повреждении своей подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика», которая идет от Кингисеппа до Калининграда, 8 февраля. В тот же день начались ремонтные работы. 13 февраля они были завершены: восстановлены участки длиной 850 м и 1,1 км. На абонентов авария не повлияла, так как передачу данных перевели на резервные линии.

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В декабре сообщалось о повреждении четырех кабелей других стран в Балтийском море, среди них — EstLink 2, соединяющий энергосети Финляндии и Эстонии. По подозрению в причастности к его обрыву задержан нефтяной танкер Eagle S. Он следовал под флагом Островов Кука, и, по данным Marine Traffic, вышел из Санкт-Петербурга и должен был прибыть в Порт-Саид (Египет).

На Западе не раз заявляли о возможной причастности России к повреждениям подводной инфраструктуры. Представитель МИДа Мария Захарова говорила, что с помощью подобных обвинений Запад хочет ограничить экспорт российской нефти и ввести «произвольные ограничения международного судоходства» на Балтике.

ПВОЛС «Балтика» уже получал повреждения в октябре 2023 года, примерно в одно время с этим инцидентом был поврежден газопровод Balticconneсtor, который соединяет Финляндию и Латвию. Трубопровод, предположительно, зацепил якорь грузового судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга (владелец — китайская компания NewNew Shipping Line).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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