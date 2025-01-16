МИД: Запад обвиняет Россию в порче инфраструктуры на Балтике из-за нефти

МИД назвал цели Запада в обвинениях о порче инфраструктуры на Балтике

Фото: Андрей Любимов / РБК

С помощью обвинений в адрес России о порче инфраструктуры в Балитйском море Запад хочет ограничить экспорт российской нефти. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Любыми средствами ограничить экспорт российской нефти», — сказала она, назвав это «реальной целью». Также Запад таким образом пытается ввести «произвольные ограничения международного судоходства» на Балтике.

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