МИД назвал цели Запада в обвинениях о порче инфраструктуры на Балтике
С помощью обвинений в адрес России о порче инфраструктуры в Балитйском море Запад хочет ограничить экспорт российской нефти. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
«Любыми средствами ограничить экспорт российской нефти», — сказала она, назвав это «реальной целью». Также Запад таким образом пытается ввести «произвольные ограничения международного судоходства» на Балтике.
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