SCMP узнала, что Китай признал повреждение газопровода в Балтике

Газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector в октябре прошлого года был поврежден якорем китайского судна Newnew Polar Bear. Такой была версия финских властей, Китай признал причастность к инциденту, пишет газета

Обнаруженный рядом с повреждённым газопроводом Balticconnector якорь, Финляндия, 24 октября 2023 г. (Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / imago-images.de / ТАСС)

Китай сообщил Финляндии и Эстонии, что судно под флагом Гонконга случайно повредило газопровод Balticconnector в октябре прошлого года, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

О причастности к повреждению газопровода 8 октября 2023-го грузового судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга (владелец — китайская компания NewNew Shipping Line) ранее заявляли финские власти. Этот контейнеровоз в то время выполнял рейс из Китая по Северному морскому пути через Калининград в Большой порт Санкт-Петербург и прибыл к причалам «Первого контейнерного терминала».

Под подозрением также был российский атомный контейнеровоз «Севморпуть», но «Росатом» исключал причастность судна к инциденту.

Balticconnector — это газопровод, соединяющий Эстонию и Финляндию, проходит по дну Балтийского моря.

В Китае провели внутреннее расследование инцидента и выяснили, что инцидент произошел из-за сильного шторма. Газета пишет, что судно повредило газопровод, протащив якорь по морскому дну. На месте инцидента, как сообщала финская полиция, был найден шеститонный якорь, на нем не было одного зубца. Контейнеровоз, проходя мимо газопровода, не останавливался и не замедлял ход.

Финляндия и Эстония в рамках расследований инцидента направили запрос о правовой помощи Китаю. В эстонской прокуратуре заявили, что не получили ответ Пекина и документ с пояснениями, о котором пишет SCMP. Там сообщили газете, что он «не может быть использован в качестве доказательства в уголовном расследовании Эстонии».

В Национальном бюро расследований Финляндии тоже не подтвердили получение сообщения от Китая, но отметили, что взаимодействовали с Пекином. «Расследование все еще продолжается, и окончательные выводы о том, что стояло за этим инцидентом (техническая неисправность, халатность, плохое управление судном или преднамеренное действие), можно будет сделать только после завершения всех необходимых следственных мероприятий», — подчеркнули в бюро.

После повреждения газопровод прекратил работу, восстановительные работы шли почти семь месяцев, в апреле его снова ввели в строй. Ремонт обошелся в €35 млн.