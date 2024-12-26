Еще три кабеля связи повреждены в Финском заливе между Эстонией и Финляндией

Еще три кабеля связи оказались повреждены между Эстонией и Финляндией

О перебоях в работе кабелей накануне сообщили компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC. В этот же день эстонский оператор Elering заявил об аварийном отключении подводного электрокабеля Estlink 2

Трансформаторная станция EstLink 2 компании Fingrid, работающая между Финляндией и Эстонией (Фото: Markku Ulander/ Lehtikuva / Reuters)

Три подводных кабеля связи повреждены между Эстонией и Финляндией, сообщает ERR.

Накануне вечером компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC сообщили в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о перебоях в работе кабелей. Два из них принадлежат Elisa, третий — CITIC Telecom.

В пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии сказали, что причина сбоя пока неизвестна. Компании уточнили, что неисправность кабелей существенно не повлияла на оказание услуг потребителям.

Postimees пишет, что эстонское правительство созвало экстренное заседание из-за аварийного отключения подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего энергосети Финляндии и Эстонии.

Эстонский оператор Elering сообщил об отключении Estlink 2 25 декабря. В месте предполагаемого повреждения кабеля было замечено вышедшее из Санкт-Петербурга судно под флагом Гонконга, начато расследование. Финская газета Iltalehti со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic писала, что контейнеровоз Xin Xin Tian 2, плавающий под флагом Гонконга, 24 декабря находился неподалеку от места прохождения EstLink 2 в Финском заливе. Финский оператор Fingrid не исключил саботаж.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии, также в него входит свыше 170 км линий постоянного тока, из них около 12 км проложено по суше в Эстонии (подземный кабель), порядка 147 км — по дну Финского залива и около 14 км — по суше в Финляндии (воздушный кабель). Кабель ввели в эксплуатацию в сентябре после продолжительного ремонта с начала года «из-за неисправности». Повреждения искали почти два месяца, после чего произвели замену участка кабеля длиной более 300 м на новый.