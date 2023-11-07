«Ростелеком» оценил повреждения кабеля связи в Финском заливе

В финской береговой охране ранее сообщили, что кабель связи, соединяющий Петербург и Калининград, мог быть поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector

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Повреждение телекоммуникационного кабеля в Финском заливе не отразились на работе инфраструктуры связи и на оказании услуг пользователям, сообщили РБК в пресс-службе «Ростелекома».

«Связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме. Авария на подводной волоконно-оптической линии связи от Кингисеппа (город в Ленинградской области. — РБК) до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области — передача данных организована по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что повреждение кабеля было зафиксировано 7 октября в 23:30 (мск) на расстоянии 28 км от поврежденного участка газопровода Balticconnector.

«5 ноября специализированное судно «Спасатель Карев» приступило к проведению восстановительных работ. Ориентировочные сроки — десять рабочих дней в зависимости от погодных условий», — добавили в пресс-службе.

Ранее о том, что кабель связи «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград, мог был поврежден примерно в то же время, что и газопровод Balticconneсtor, сообщила береговая охрана Финляндии.

Кабель «Балтика» протяженностью около 1 тыс. км соединяет Санкт-Петербург и Калининград. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Через первую проложено около 377 км кабеля, через вторую — около 395 км.



По данным «Ростелекома», по тому же маршруту (из Кингисеппа в Калининград) проходит волоконно-оптическая линия связи, обеспечивающая связь Калининграда с российской цифровой инфраструктурой. Общая протяженность линии — 1115 км, пропускная способность — 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Проект завершили в 2021 году.

8 октября операторы газопровода финская компания Gasgrid и эстонская Elering зафиксировали падение давления в системе, после чего закрыли клапаны Balticconnector. Yle писала со ссылкой на источник в сфере внешней политики и политики безопасности, что власти Финляндии подозревают Россию в воздействии на газопровод. Тогда же президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что проход по Балтийскому морю могут закрыть для российских судов, если причастность России к повреждению газопровода подтвердится.

Однако позже в финской полиции отчитались, что на месте повреждения был обнаружен якорь, предположительно принадлежащий китайскому судну Newnew Polar Bear. На вопрос журналистов, связано ли последнее с Россией, представитель полиции сообщил, что расследование продолжается.