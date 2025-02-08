«Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море

«Некоторое время назад» в акватории Балтийского моря был поврежден подводный кабель «Ростелекома», на абонентов авария не повлияла, ведутся восстановительные работы, сообщили в компании

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В Балтийском море был поврежден подводный кабель «Ростелекома», ведутся восстановительные работы, сообщили РБК в пресс-службе Корпоративного центра «Ростелекома».

«Некоторое время назад в акватории Балтийского моря был поврежден подводный кабель «Ростелекома». При этом на абонентов компании авария влияния не оказала. Ведутся восстановительные работы», — сообщил оператор.

О том, что в Финском заливе — в исключительной экономической зоне Финляндии — оборвался российский кабель, ранее сообщила береговая охрана страны. Ведомство уточнило, что с 8 февраля на месте ведутся восстановительные работы. Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин рассказал Yle, что российская сторона уведомила о ремонте.

В 2023 году в Финском заливе также был поврежден кабель «Ростелекома», авария не сказалась на работе инфраструктуры, связывающей Кингисепп в Ленобласти с Калининградом.

За последнее время произошло несколько случаев повреждения подводных кабелей в Балтийском море. В последний раз Латвия и Швеция сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля, который идет по дну Балтийского моря из латвийского города Венспилс на шведский остров Готланд, в конце января.

Шведская прокуратура в ходе расследования заявила о задержании судна Vezhen, которое стало причиной повреждения кабеля. Сценарий с диверсией ведомство исключило.