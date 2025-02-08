 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море

«Некоторое время назад» в акватории Балтийского моря был поврежден подводный кабель «Ростелекома», на абонентов авария не повлияла, ведутся восстановительные работы, сообщили в компании
Фото: raja.fi
Фото: raja.fi

В Балтийском море был поврежден подводный кабель «Ростелекома», ведутся восстановительные работы, сообщили РБК в пресс-службе Корпоративного центра «Ростелекома».

«Некоторое время назад в акватории Балтийского моря был поврежден подводный кабель «Ростелекома». При этом на абонентов компании авария влияния не оказала. Ведутся восстановительные работы», — сообщил оператор.

В Финском заливе оборвался российский кабель
Политика
Фото:raja.fi

О том, что в Финском заливе — в исключительной экономической зоне Финляндии — оборвался российский кабель, ранее сообщила береговая охрана страны. Ведомство уточнило, что с 8 февраля на месте ведутся восстановительные работы. Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин рассказал Yle, что российская сторона уведомила о ремонте.

В 2023 году в Финском заливе также был поврежден кабель «Ростелекома», авария не сказалась на работе инфраструктуры, связывающей Кингисепп в Ленобласти с Калининградом.

За последнее время произошло несколько случаев повреждения подводных кабелей в Балтийском море. В последний раз Латвия и Швеция сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля, который идет по дну Балтийского моря из латвийского города Венспилс на шведский остров Готланд, в конце января.

Шведская прокуратура в ходе расследования заявила о задержании судна Vezhen, которое стало причиной повреждения кабеля. Сценарий с диверсией ведомство исключило.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Ростелеком кабель Балтийское море обрыв кабеля новости
Материалы по теме
В Финском заливе оборвался российский кабель
Политика
Швеция не смогла доказать диверсию в деле об обрыве кабеля из Латвии
Политика
Посольство России сочло несостоятельными слова Лондона об угрозах кабелям
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
МЧС сообщило о локализации пожара в здании ЭлектрозаводаОбщество, 20:58
Болельщик умер во время хоккейного матча в КрасноярскеСпорт, 20:51
Премьер Грузии оценил возможность восстановления дипотношений с РоссиейПолитика, 20:50
Россия решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООНПолитика, 20:45
В Госдуму внесли законопроект об индексации военных пенсийПолитика, 20:42
«Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском мореПолитика, 20:25
Тушить загоревшееся здание Электрозавода в Москве отправили поездОбщество, 20:20
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Трамп объявил о прекращении помощи ЮАР из-за нарушения прав африканеровПолитика, 20:15
Умер чемпион СССР по боксу Геннадий ДоброхотовСпорт, 20:14
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в МосквеОбщество, 20:04
Захарова призвала осудить ВСУ за обстрел Макеевки в ДНРПолитика, 20:01
Трамп решил не депортировать из США принца ГарриПолитика, 19:53
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин пропустит несколько недель из-за травмыСпорт, 19:42
СК начал проверку из-за пожара в здании Электрозавода в МосквеОбщество, 19:21