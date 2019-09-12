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Из компании — главного продавца телерекламы уйдет очередной топ-менеджер
Сергей Коптев (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Созданный телевещателями Национальный рекламный альянс покидает заместитель гендиректора Сергей Коптев. Об этом РБК рассказали два источника на рекламном рынке и подтвердил знакомый топ-менеджера. Сам Коптев не ответил на вопрос. РБК направил запрос в пресс-службу Национального рекламного альянса.

Национальный рекламный альянс был учрежден «Первым каналом», ВГТРК, Национальной медиа группой и «Газпром-Медиа» и с января 2017 года пришел на смену двум продавцам телерекламы — группе «Видео Интернешнл» и сейлз-хаусу «Газпром-Медиа». Альянс продает рекламу на всем федеральном ТВ, среди его клиентов не только каналы, принадлежащие учредителям, но также «ТВ Центр», «Звезда», «Мир», «Ю», «Муз ТВ», Disney и др.

В альянсе Коптев изначально отвечал непосредственно за продажи рекламы. Но в декабре 2018 года, после того как в компании сменился гендиректор (вместо Сергея Васильева им стал Эдуард Райкин), Коптев был отстранен от продаж и сосредоточился на вопросах маркетинга.

В августе этого года в Национальном рекламном альянсе вновь сменился гендиректор. Эдуард Райкин был отправлен в отставку, компанию возглавил Алексей Толстоган. В этом году рекламные доходы телевещателей впервые после кризисного 2015 года упали: по оценке Ассоциации коммуникационных агентств, в первом квартале на 6%, до 41,5–42 млрд руб. Результаты за второй квартал еще не опубликованы. Но у холдинга «Газпром-Медиа» рекламная выручка всех его дивизионов в апреле-июне снизилась на 7%, до16,8 млрд руб.

12 сентября Толстоган на встрече с руководителями рекламных агентств объявил о том, что Национальный рекламный альянс представит новую стратегию в октябре.

Автор: Сергей Соболев
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