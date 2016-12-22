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Глава Национального рекламного альянса покинул компанию
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Глава Национального рекламного альянса покинул компанию
Бизнес, 15:21
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Глава Национального рекламного альянса покинул компанию
Гендиректор Национального рекламного альянса — главного продавца рекламы на российском ТВ — Сергей Васильев покидает компанию
Сергей Васильев (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Гендиректор Национального рекламного альянса Сергей Васильев покидает компанию. Об этом РБК рассказал источник на телевизионном рынке и подтвердил собеседник в самом Национальном рекламном альянсе. Учрежденная в июне 2016 года крупнейшими телевещателями — «Первым каналом», «Газпром-Медиа», ВГРТК и Национальной медиагруппой — компания с 2017 года размещает рекламу на всем федеральном ТВ.

РБК направил запрос в пресс-службы Национального рекламного альянса и его учредителей. Сергей Васильев пока не ответил на вопросы РБК.

Национальный рекламный альянс пришел на смену группе «Видео Интернешнл», которую с середины 2000-х возглавлял Васильев, и сейлз-хаусу «Газпром-Медиа». Изначально гендиректором альянса стал соратник Васильева Оганес Соболев, но весной 2017 года он покинул компанию. Его место занял Сергей Васильев.

Национальный рекламный альянс, по словам собеседников РБК, возглавит Эдуард Райкин, который сейчас является главой Новой сервисной компании. Она оказывает Национальному рекламному альянсу различные услуги: аналитику, ИТ-поддержку, занимается размещением рекламы на региональном ТВ. Учредители Новой сервисной компании — «Газпром-Медиа» (30,9%), Таймураз Боллоев, Дмитрий Лебедев (по 23,55%) и Сергей Руднов (22%).

Эдуард Райкин не ответил на запрос РБК.

Продавец и его консультант

Сопутствующие услуги — более прибыльный бизнес, чем непосредственно продажа телерекламы, свидетельствует отчетность по РСБУ ООО «Национальный рекламный альянс» и ООО «Новая сервисная компания». Прибыль первого юрлица от основной деятельности в 2017 году, по данным базы СПАРК, составила 1,7 млрд руб. при выручке 18,6 млрд руб., аналогичные показатели второго юрлица — 3,8 млрд и 4,9 млрд руб. соответственно. Чистая прибыль ООО «Национальный рекламный альянс» в прошлом году равнялась 1,1 млрд руб., у ООО «Новая сервисная компания» за счет прибыли от участия в других организациях это были 7,2 млрд руб.

Смена гендиректора Национального рекламного альянса происходит в самый разгар переговоров с рекламодателями и их агентствами — сейчас обсуждаются и согласовываются сделки по размещению телерекламы в 2019 году. Два предыдущих года, когда такие сделки вместо «Видео Интернешнл» и сейлз-хауса «Газпром-Медиа» заключал уже Национальный рекламный альянс, он заявлял о подорожании телерекламы на 15-20%, объясняя это недостатком инвентаря. Но этим летом в закон «О рекламе» были приняты поправки, которые разрешили вещателям отводить под рекламу вместо девяти двенадцать минут в час. Таким образом, впервые за много лет инвентарь на ТВ увеличился.

В начале ноября Национальный рекламный альянс выпустил официальный прайс-лист, из которого, как отмечали собеседники РБК в рекламных агентствах, следовало, что если их клиент в 2019 году увеличивает свой годовой бюджет на телерекламу, то расценки на нее останутся на уровне 2018 года или даже снизятся.

За первые девять месяцев 2018 года рекламные доходы телевещателей увеличились, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 12%, до 130-131 млрд руб.

Авторы: Сергей Соболев, Мария Истомина.
Теги: Национальный рекламный альянс , Сергей Васильев , Реклама
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