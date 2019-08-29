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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7%
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Рекламные доходы «Газпром-Медиа» во втором квартале 2019 года снизились на 7%, до 16,8 млрд руб., свидетельствует отчетность по МСФО Газпромбанка, владельца «Газпром-Медиа». По итогам первого квартала рекламные доходы уменьшились на 4%, до 16,4 млрд руб. По итогам полугодия поступления от рекламы уменьшились почти на 6%, до 33,2 млрд руб.

«Газпром-Медиа» управляет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», ТВ3, «Пятница», радиостанциями «Авторадио», «Юмор FM», «Эхо Москвы», ИД «7 дней». В рекламной выручке холдинга доминируют поступления от телерекламы.

В этом году рекламные доходы телеканалов впервые после кризисного 2015 года перестали расти. По итогам первого квартала общие расходы на телерекламу снизились, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 6%, до 41,5–42 млрд руб. Данные за второй квартал ассоциация еще не объявляла.

Падение рекламных доходов на ТВ может быть вызвано падением реальных доходов населения и общей экономической неопределенностью в стране, объяснял директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра Новой сервисной компании Сергей Веселов. По его словам, в сложившихся условиях производителям товаров и поставщикам услуг нецелесообразно инвестировать в развитие своих брендов. Однако, по мнению Веселова, удивлять должно не продемонстрированное сейчас снижение рекламных бюджетов в трех из пяти сегментов рекламного рынка, а относительно высокий рост в начале прошлого года — в 2019 году рекламный рынок пришел в соответствие с реальным состоянием экономики.

Помимо «Газпром-Медиа» отчетность по МСФО публикуют компании «Яндекс» и Mail.Ru Group. Рекламные доходы «Яндекса» во втором квартале 2019 года выросли на 19%, до 29,1 млрд руб., отчиталась в июле компания. Mail.Ru Group также показала рост рекламных доходов — на 18%, до 8,6 млрд руб.

Общая выручка «Газпром-Медиа», в которую входит также кинокомпания «Централ Партнершип», во втором квартале снизилась на 3%, до 22,7 млрд руб., операционная прибыль упала на 60%, до 783 млн руб., чистая прибыль сократилась на 47%, до 1,1 млрд руб.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром-Медиа».

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