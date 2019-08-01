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AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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У главного продавца телерекламы в России сменится руководитель

Эдуард Райкин уйдет с должности генерального директора Национального рекламного альянса, на его место придет Алексей Толстоган из Национальной медиа группы, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников телекомпаний и рекламной группы. Два источника на рекламном рынке, а также собеседник в телевизионном холдинге — клиенте НРА подтвердили эту информацию РБК. Райкин на звонок не ответил.

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Рекламодатели снизили свои расходы на ТВ, радио и в прессе

НРА был учрежден летом 2016 года крупнейшими вещателями — «Первым каналом», ВГТРК, «Газпром-Медиа» и Национальной медиа группой. Райкин возглавил организацию в декабре 2018 года, до этого он руководил Новой сервисной компанией, которая оказывала услуги НРА. В конце прошлого года от продаж рекламы был также отстранен первый заместитель гендиректора альянса Сергей Коптев. За продажи стала отвечать Наталья Гринчишин.

НРА с 2017 года размещает рекламу на всем федеральном телевидении.

В этом году рекламная выручка телеканалов впервые с кризисного 2015 года показывает отрицательную динамику, писал ранее РБК. Возглавляемый Райкиным Национальный рекламный альянс рассчитывал на то, что во втором полугодии тенденция изменится и по итогам всего года  рекламные доходы телеканалов останутся на уровне 2018 года. Оснований для этого нет, утверждают сотрудники двух рекламных агентств. По их словам, рассчитывать на то, что рекламодатели увеличат бюджеты, сейчас не приходится.

Теги: реклама на телевидении, Национальный рекламный альянс
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