Рекламная выручка телеканалов ушла в минус

После трех лет роста рекламные доходы телеканалов в январе—марте показали отрицательную динамику, утверждают источники РБК. По их словам, сейчас вещатели надеются на то, что рекламодатели активизируются во втором полугодии

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В первом квартале этого года рекламодатели сократили свои бюджеты на ТВ, рассказали РБК три источника на рекламном рынке. Эту информацию подтвердили и два топ-менеджера телеканалов. По словам одного из них, рекламные доходы всех телеканалов в январе—марте 2019 года снизились примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второй собеседник дает более оптимистичную оценку: падение составило в среднем 5%.

В январе—марте 2018 года рекламные доходы телеканалов выросли, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 13%, до 44,3–44,8 млрд руб. Таким образом, сейчас выделенные на телерекламу бюджеты могли снизиться до 40–42,6 млрд руб.

Последний раз в первом квартале рекламные доходы телеканалов снижались четыре года назад. После резкой девальвации рубля в декабре 2014-го поступления от рекламы упали в январе—марте 2015 года, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, на 22%, до 30,1–30,6 млрд руб. По итогам всего 2015 года ситуация была лучше: падение равнялось уже 14%, до 136,7 млрд руб. В 2016–2018 годах рекламные доходы вещателей росли.

Рекламу в эфире всех федеральных телеканалов с 2017 года продает учрежденный самими вещателями Национальный рекламный альянс, которой пришел на смену группе «Видео Интернешнл» и сейлз-хаусу «Газпром-Медиа». В ноябре 2018 года в компании сменилось руководство: вместо Сергея Васильева гендиректором Национального рекламного альянса стал Эдуард Райкин. А в декабре того же года стало известно, что за продажи и переговоры с агентствами в альянсе будет отвечать не первый заместитель гендиректора Сергей Коптев, а новый коммерческий директор Наталья Гринчишин.