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Технологии и медиа ,  
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«Ростелеком» предупредил о сбоях YouTube в России

Сбои вызваны проблемами с оборудованием Google, находящимся в России, заявили в «Ростелекоме» и предупредили, что скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на YouTube могут снизиться
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Наблюдаются технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого для функционирования YouTube, говорится в сообщении «Ростелекома».

Речь идет об оборудовании, которое применяется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе — системы Google Global Cache.

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — сообщили в «Ростелекоме». В пресс-службе «Ростелекома» уточнили РБК, что речь идет об оборудовании, физически находящемся в России, на сетях этого оператора.

По данным Mediascope, в апреле этого года число пользователей, хотя бы один раз за месяц заходивших на сайт или в приложение YouTube в России, среди населения старше 12 лет составило 95,86 млн человек.

Руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Константин Колесов отмечал в разговоре с РБК, что YouTube в России — сервис номер один по объему трафика пользователей. При этом, по его словам, по мере выхода из строя расположенных в России серверов Google Global Cache и на фоне увеличения потребления контента с этой площадки операторы все больше получают этот трафик из-за рубежа.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В мае 2022 года источники РБК сообщали, что Google решила убрать часть серверов Google Global Cache из России, тогда компания уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на их обслуживание. Позднее участники рынка рассказывали, что операторы начали расширять количество прямых стыков с Google, то есть увеличивать пропускную способность для трафика, необходимого для быстрой загрузки контента от компании.

Вскоре после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года в России закрыли доступ к сотням ресурсов, в том числе соцсетям Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на этом фоне начались обсуждения о возможной блокировке YouTube. Роскомнадзор в мае назвал сервис «ключевой площадкой по распространению ложной информации о ходе специальной военной операции и другого деструктивного контента». Кроме того, власти обвиняют платформу в цензуре: по данным РКН, в 2024 году YouTube заблокировал 83 российских ресурса.

При этом в правительстве заявили в конце мая, что решений о блокировке видеохостинга на территории России не принималось. Глава Минцифры Максут Шадаев в 2022-м исключал закрытие YouTube, год спустя он заявил, что позиция ведомства не изменилась. В Институте развития интернета допускали, что сервис может перестать работать в России по двум причинам: по своей инициативе либо по решению властей в случае нарушения законодательства. Российские компании пытаются создать свои аналоги видеохостинга.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Екатерина Шокурова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ростелеком Google YouTube Видеохостинг
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