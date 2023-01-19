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Шадаев заявил о неизменности позиции Минцифры по блокировке YouTube

Глава Минцифры Шадаев после слов Пригожина назвал неизменной позицию по блокировке YouTube
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Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Необходимости в блокировке видеохостинга YouTube на территории России нет, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

«Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась», — сказал Шадаев.

Накануне основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил в своем телеграм-канале, что «в ближайшее время YouTube будет закрыт». Он назвал видеосервис «информационной чумой нашего времени», его смотрят люди, которые «всячески поддерживают Запад и питаются им».

Он также предложил заменить YouTube другими ресурсами: «Для этого у нас огромное количество возможностей: есть ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники», которыми пользуется огромное количество людей. Есть RuTube, пускай абсолютно прогосударственный, но на сегодняшний день к нему нет претензий. Есть социальная сеть ЯRUS с уникальными возможностями и открытая демократичная площадка «Ковчег».

Глава «Газпром-Медиа», бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РБК накануне указал, что блокировку YouTube «стоит рассмотреть», если «платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства».

О том, что власти не планируют закрывать YouTube, глава Минцифры говорил неоднократно в 2022 году. «Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — сказал Шадаев, отмечая, что в России должен быть «конкурентоспособный аналог».

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Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки в мае также заявляла, что видеосервис не собирается уходить из России. «Причина, по которой мы еще работаем в России: мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — объяснила она.

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Минцифры Максут Шадаев YouTube блокировка Интернет видео
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