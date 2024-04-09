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Технологии и медиа ,  
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Президент «Ростелекома» предложил маркетплейсам платить за сети связи

Глава «Ростелекома» предложил брать с маркетплейсов деньги на инфраструктуру
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский пожаловался, что маркетплейсы и другие интернет-компании не вкладываются в сети связи. Он несколько лет просит сделать такие отчисления обязательными, но до сих пор речь шла о видеосервисах
Михаил Осеевский
Михаил Осеевский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на конференции «Ведомостей» «Телеком 2024» предложил обязать маркетплейсы и другие интернет-компании вносить вклад в развитие телеком-инфраструктуры, передает корреспондент РБК.

«Для нас [операторов связи] подняли в разы плату за частоты, мы все платим в резерв универсального обслуживания (специальный фонд, куда все операторы связи в стране должны платить по 1,2% годовой выручки от услуг связи. — РБК), из которого [финансируется] строительство сетей связи в небольших населенных пунктах. Сейчас, видимо, в связи с поручением президента мы должны будем более активно развивать инфраструктуру вдоль дорог. При этом наш рынок растет очень медленно. Посмотрите, как растут маркетплейсы, как растут другие интернет-компании. А где их вклад кроме уплаты налогов, почему они до сих пор не участвуют в развитии инфраструктуры?» — указал Осеевский.

По его мнению, если бы эти компании обязали делать вклад в развитие инфраструктуры, «было бы справедливое распределение ответственности, тем более, что расширение возможностей для жителей России» по качественному доступу в интернет позволит «и многим другим участникам рынка сделать свои услуги более качественными и доступными».

Речь идет об отмене так называемого принципа «сетевой нейтральности», при котором операторы связи при пропуске трафика не должны отдавать приоритет какой-либо интернет-компании по сравнению с другими. Осеевский выступает за его отмену уже несколько лет, но до сих пор в качестве примера приводил сервисы, генерирующие видео.

Например, в 2018 году президент «Ростелекома» предлагал дать операторам возможность передавать быстрее трафик компаний, которые за это заплатят, указывая, что российские телеком-операторы инвестируют в развитие инфраструктуры, в то время как Google, Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией в России) и другие получают прибыль за счет российских пользователей.

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Фото:Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Представитель пресс-службы «Ростелекома» пояснил РБК, что список сервисов, которые могут обязать делать отчисления операторам связи на инфраструктуру в случае отмены принципа сетевой нейтральности, «точно еще не обсуждался». В то же время он напомнил, что Михаил Осеевский «не первый год говорит, что операторы заинтересованы в более справедливом участии ОТТ-сервисов (over the top — услуги, которые не привязаны к сети конкретного оператора, например интернет-телефония или онлайн-кинотеатры. — РБК) в развитии сетей, потому что они одни из главных выгодоприобретателей». «Операторы стремятся к формированию равных условий для развития бизнеса всех участников цифрового рынка. Очевидно, что компании, предоставляющие цифровые сервисы и доступ к цифровому контенту, являются ключевыми драйверами роста как цифрового рынка (доходов), так и трафика (нагрузки на сети). Значит, надо искать такую формулу справедливости, которая бы учитывала интересы всех сторон. Пока динамика доходов операторов существенно отстает от динамики роста трафика», — пояснил он.

Дискуссия об отмене принципа «сетевой нейтральности» идет в России многие годы, в последний раз такое предложение было включено в черновик плана мероприятий для реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года. В частности, в нем предлагалось разработать и внести в Госдуму законопроект, «предусматривающий механизм соразмерного участия крупных интернет-компаний в развитии сетей связи»; разработать и внести в Госдуму законопроект, предусматривающий механизм возмещения интернет-компаниями затрат операторов связи на выполнение требований «закона Яровой» (по нему операторы связи обязаны хранить аудиозаписи и переписку своих абонентов в течение определенного срока); до конца этого года установить для интернет-компаний отчисления в резерв универсального обслуживания.

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Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

РБК направил в Минцифры вопрос, попали ли перечисленные предложения в итоговую версию плана мероприятий, а также просьбу прокомментировать предложение президента «Ростелекома» обязать маркетплейсы отчислять на инфраструктуру связи.

Представители Ozon и «Яндекс.Маркета» отказались прокомментировать заявление Михаила Осеевского. РБК направил запрос в Wildberries, «Мегамаркет» и «Авито», а также в Ассоциацию цифровых платформ (АЦП).

По мнению главы информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, основной «тяжелый трафик», который нагружает сети операторов, — это видео. «Это онлайн-кинотеатры, площадки типа YouTube, который сейчас невозможно обязать платить, — говорит Кусков. — Заказы отдельно взятого покупателя на маркетплейсе должны несильно нагружать сети, но в комплексе то, что такие площадки используют миллионы людей, может генерировать большой трафик». В то же время он обратил внимание, что без маркетплейсов, онлайн-кинотеатров и прочих сервисов людям интернет «нужен не особо», мало кто будет им пользоваться, из-за чего операторы совсем лишатся доходов. «С другой стороны, какие-то взносы они могли бы делать», — подытожил Кусков.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что «услуга доступа к интернету всегда была платной для всех без исключения», а высокая скорость интернета или более емкий канал передачи данных — всегда оплачивался компаниями дополнительно. «Провайдеры услуг, вкладываясь в развитие инфраструктуры, ставили своей целью привлечение как можно большее число клиентов — физических и юридических лиц. Благодаря развитию качественных интернет-сервисов на базе созданной инфраструктуры эту цель удалось достичь», — рассуждает Соколов.

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Теги
Анна Балашова Анна Балашова, Александр Ситюков Александр Ситюков
Ростелеком Михаил Осеевский маркетплейс "сетевая нейтральность"
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