Правительство не принимало решение о блокировке YouTube в России

Правительство ответило депутатам, не пора ли блокировать YouTube

Новых решений по теме блокировки YouTube не принималось, ответили в правительстве депутатам. РКН ранее называл видеохостинг «ключевой площадкой по распространению ложной информации» о конфликте с Украиной

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Решений о блокировке американского видеохостинга YouTube на российской территории не принималось, сказано в ответе правительства на вопросы депутатов Госдумы, подготовленные к отчету кабинета министров.

Как следует из документа, на который ссылается ТАСС, парламентарии поинтересовались, считают ли в правительстве необходимым блокировку доступа к YouTube в России, а также стоит ли этот вопрос на повестке.

В ответ в кабинете министров напомнили: как постановил Роскомнадзор, в отношении компании Alphabet (Google), владеющей видеохостингом, применяются меры понуждения к исполнению законодательства.

При этом сам регулятор отмечает, что YouTube не удаляет более 60 тыс. материалов, которые ведомство сочло противоправными: «Это касается призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка, причинения вреда жизни или здоровью людей».

Роскомнадзор считает YouTube «ключевой площадкой по распространению ложной информации о ходе специальной военной операции и другого деструктивного контента».

YouTube очень популярен среди россиян: на него приходится не менее трети всего российского интернет-трафика, оценил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.