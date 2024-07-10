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Война санкций ,  
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РКН назвал число заблокированных в 2024 году российских YouTube-каналов

Сюжет
Война санкций
Фото: Vladimka production / Shutterstock
Фото: Vladimka production / Shutterstock

В 2024 году YouTube заблокировал 83 российских ресурса, сообщила РБК пресс-служба Роскомнадзора.

Роскомнадзор потребовал от Google и Opera не помогать обходу блокировок
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным ведомства, в этом году количество отечественных каналов, заблокированных американским сервисом, увеличилось. Для сравнения: в 2023 году видеохостинг ограничил доступ к 27 российским каналам. При этом в 2022 году количество заблокированных отечественных YouTube-каналов составило 63.

YouTube принадлежит американской компании Google LLC. С 2020 года сервис массово ограничивает доступ к каналам российских государственных СМИ и отечественных деятелей, которые высказываются в поддержку действий российских властей.

Среди ресурсов, заблокированных YouTube с 2020 года, Роскомнадзор называет «Соловьёв LIVE», «Крым 24», RT, РБК, НТВ, Официальный канал Совета Федерации, Федерального собрания РФ и другие.

Роскомнадзор критикует ограничительные меры, предпринимаемые сервисом.

«Такие действия видеохостинга недопустимы: это акт цензуры», — считает ведомство. Там напомнили об ответственности за нарушение прав российских граждан в Сети и цензуру отечественных СМИ. Так, штраф за это рассчитывается исходя из годовой выручки компании:

  • от 1/20 до 1/10 совокупного размера выручки компании за предыдущий год, но не менее 4 млн руб. — при первом нарушении;
  • от 1/10 до 1/5 совокупного размера выручки компании за предыдущий год, но не менее 8 млн руб. — при повторном нарушении.

В феврале 2024 года санкт-петербургское отделение Союза журналистов России сообщило о блокировке на YouTube более 40 каналов региональных гостелерадиокомпаний («дочек» ВГТРК).

В 2023 году глава Института развития интернета Алексей Гореславский назвал причины, по которым YouTube может быть закрыт в России. По его словам, это может произойти в двух случаях: либо по решению самого сервиса, либо из-за нарушения им российского законодательства.

Теги
Роскомнадзор YouTube цензура законодательство канал
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