МТС выделила ₽6 млрд на свой аналог TikTok и YouTube

МТС выделила 6 млрд руб. на развитие NUUM, сервиса, который задумывался как аналог TikTok. Для его создания привлекали бывших сотрудников китайской видеоплатформы в России, но аудитория двух соцсетей пока несопоставима

Наталья Братчикова (Фото: пресс-служба компании МТС)

МТС выделила 6 млрд руб. на свою видеоплатформу NUUM, рассказала в беседе с РБК руководитель проекта Наталья Братчикова.

NUUM позволяет просматривать длинные и короткие видео, прямые трансляции (стримы) и вертикальные видео. Тестирование видеоплатформы началось с 5 декабря прошлого года. В марте была запущена партнерская программа для блогеров (самозанятых и индивидуальных предпринимателей): платформа показывает рекламу в горизонтальных роликах, автор получает 55% и больше рекламной выручки. Присоединиться к программе могут авторы, у которых больше 50 подписчиков и суммарно более пяти часов просмотров контента за последние 30 дней. Выводить деньги можно без комиссии.

Как рассказала Братчикова, по итогам апреля ежемесячная аудитория NUUM составила более 5,2 млн уникальных пользователей, на платформе было 40 тыс. авторов, из которых 33–35 тыс. — это непрофессиональные блогеры. Комьюнити, то есть те, кто не только размещают контент, но и запускают конкурсы, тренды и т.д., составляло 1 тыс. авторов. Для сравнения: у TikTok таких авторов в России, по данным NUUM, было 3 тыс. Платформа ориентируется на возраст пользователей 18–24 года с расширением в перспективе до 15–35 лет. Основная аудитория (60%) мужская, так как изначально сервис появился на стриминговой платформе МТС для геймеров WASD.TV, и к нему перешла часть исторически существовавшей аудитории.

По словам Братчиковой, формирование команды NUUM началось в апреле прошлого года, сейчас над сервисом работают более 300 человек. Контентная команда состоит из них 40 человек, десять из которых пришли из TikTok. После того как китайская платформа приостановила работу в России, им предложили переехать в Казахстан, но они приняли решение остаться в России, уточнила Братчикова.

У TikTok сервис также перенял рекомендательную систему. При этом Братчикова отметила, что на их платформе идет развитие всех форматов видео, а не только вертикальных, как у TikTok. Также NUUM планирует привлекать блогеров из YouTube. «Многие бывшие звезды TikTok, такие как Даня Милохин, находятся не в России, поэтому не смогут зарабатывать в NUUM, — отметила Братчикова. — Но если условный иноагент захочет прийти на платформу, мы не будем его ограничивать в случае, если он ничего не нарушает, но и зарабатывать он не сможет».

При этом NUUM активно развивает монетизацию. В этом месяце NUUM планирует запустить «биржу офферов» для продавцов товаров: рекламодатель или продавец сможет заполнять на платформе форму с описанием работы для блогеров, последние смогут брать его для создания рекламы у себя на канале. На платформе также появятся видеоотзывы: продавцы товаров смогут оставлять ссылку или QR-код на конкретный продукт с запросом на отзыв о нем за бонус, приз или вознаграждение. Кроме того, в ближайшее время будет запущен paywall — возможность для автора скрыть часть своего контента и открывать его после оплаты подписки (решение о том, какой контент попадет под paywall и за какую сумму открывать к нему доступ, будет принимать автор).

Зачем нужны российские аналоги

После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных соцсетей были ограничены в России. В частности, компания Meta Platforms Inc. была признана экстремистской, а принадлежащие ей Instagram и Facebook заблокированы. Заработок на этих площадках стал недоступен для российских пользователей. YouTube полностью запретил для российских авторов монетизацию видео, TikTok приостановил публикацию новых роликов в России.

Несколько российских компаний предприняли попытки создать аналоги популярных зарубежных соцсетей, но пока ни одна из таких площадок не сопоставима по аудитории с YouTube или TikTok. Ряд проектов уже успели закрыться. Так, летом 2023-го о закрытии объявила соцсеть ЯRUS, которая позиционировала себя как альтернатива Facebook и Instagram, в январе этого года — созданная при поддержке «Сбера» соцсеть «Панч», которая задумывалась как аналог TikTok.

По данным Mediascope, в апреле этого года число пользователей, хотя бы один раз за месяц заходивших на сайт или в приложение YouTube в России, среди населения старше 12 лет составило 95,86 млн человек, у TikTok — 65,1 млн.