Операторы заявили о росте зарубежного интернет-трафика на 30%

Ряд операторов зафиксировали увеличение зарубежного интернет-трафика в России, объем которого просел с начала 2022 года. Они связали это с ростом популярности Telegram и «тяжелого» контента в нем, распространением VPN и DDoS-атак

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За последний год зарубежный трафик вырос почти на треть. Об этом заявил руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Константин Колесов, выступая в среду, 19 июня, на конференции Night Telecom Forum в Санкт-Петербурге. В разговоре с корреспондентом РБК Колесов пояснил, что с начала 2022 года зарубежный трафик резко снизился на фоне блокировки ряда иностранных ресурсов или закрытия возможности проводить на них платежи, но примерно с сентября прошлого года начал расти. Среди причин он назвал следующие:

рост трафика, проходящего через VPN-сервисы или хостинговые площадки, его могут генерировать российские пользователи, но формально он поступает через зарубежные узлы связи;

трафик DDoS-атак, которые зачастую проводятся с территории других стран;

рост популярности Telegram и трафика, который генерируют его пользователи (этот трафик поступает в Россию из Европы);

появление сервисов, сделанных русскоязычными разработчиками для русскоязычной аудитории; в основном это проекты, находящиеся в серой зоне, например пиратские кинотеатры;

рост зарубежного трафика YouTube: по мере выхода из строя расположенных в России серверов Google Global Cache и на фоне увеличения потребления контента с этой площадки операторы все больше получают этот трафик из-за рубежа.

Серверы Google Global Cache устанавливались на сетях российских операторов, и если кто-то из абонентов загружал какой-то контент, тот хранился на указанном сервере; при повторном запросе того же контента от другого пользователя он загружался с указанного сервера на месте, а не из Европы. Это, с одной стороны, сокращало время загрузки, а с другой — снижало нагрузку на сети и расходы операторов на передачу трафика. Но после начала специальной военной операции Google перестала поставлять новые серверы, существующие постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры.

Константин Колесов напомнил, что сейчас YouTube в России — это сервис номер один по объему трафика пользователей, вторую позицию занимает VK. По его словам, ситуация с серверами Google Global Cache — «это не проблема, а данность, операторам приходится нагружать транзитные узлы и самим передавать трафик сервисов Google по стране».

В структуре общего трафика в России долю зарубежного Колесов оценивает более чем в 20%. Он считает, что этот показатель может упасть ниже 10% только в случае каких-то катаклизмов: внешнего или внутреннего отключения. По прогнозу Колесова, доля будет расти, поскольку у зарубежных сервисов почти нет кэширующего оборудования в России, при этом ими продолжают пользоваться: трафик поступает только из-за рубежа.

При этом представитель «ВымпелКома» отметил, что основной объем зарубежного трафика, как и раньше, поступает из Европы. По его словам, европейский маршрут для России более дешевый по сравнению с другими направлениями, альтернативы могут быть «на порядок или даже на порядки дороже». Причем в Азии нет уникальных сервисов, которые были бы интересны российскому пользователю, рассуждает Колесов. Например, из Японии во Владивосток поступает трафик европейских «зеркал» популярных американских сервисов.

По словам Колесова, операторы страхуются от такой зависимости, пытаются организовать альтернативные маршруты. В частности, «ВымпелКом» организовал в дополнение к «северному» маршруту транзита трафика (Стокгольм/Амстердам/Франкфурт — Санкт-Петербург) «южный» (Грузия/Турция — юг России). Еще один способ — организовывать прямые соединения с популярными у пользователей сервисами в международных дата-центрах. Но такой вариант недоступен небольшим региональным провайдерам, поскольку требует затрат, а сами сервисы иногда могут выдвигать условия для прямого подключения по определенному объему трафика в месяц, которые небольшая компания не может выполнить, отметил Колесов. «Глобально — нужно повышать интересность российского контента для пользователей», — заключил он.

Менеджер по продажам магистрального оператора Arelion (ранее Telia Carrier) в России и СНГ Илья Булаев подтвердил тезис о росте трафика из Европы в Россию, но точную статистику, по его словам, можно будет увидеть только к концу года. Представитель «Ростелекома» отметил, что они также видят «беспрецедентный рост трафика Telegram». В общем объеме международного трафика на него приходится сейчас «порядка пятой части», соизмеримый объем с ожидаемым трафиком Google. В связи с этим компания планомерно расширяет число стыков с другими операторами, каналов связи в Россию. Он подтвердил тезис о том, что основная часть зарубежного трафика идет из Европы. При этом гендиректор Piter-IX Николай Метлюк отметил, что в последнее время в Telegram очень сильно развиваются внутренние приложения, которые уводят пользователей на сторонние сайты, то есть трафик идет на серверы мессенджеров, что по мере увеличения числа таких приложений может повлиять на общую картину трафика сервиса.

Впрочем, представитель МТС говорит, что они не увидели на своей сети роста зарубежного трафика. «Общее потребление трафика во всем мире растет слабо, прежде всего в силу того, что новых видов трафика за последние 20 лет не появилось, как не происходит и резкого увеличения числа пользователей, а потребление трафика одним пользователем ограничено: человек не может потреблять одновременно трафик из нескольких источников. Эти глобальные тренды характерны и для России, в первую очередь благодаря росту потребления трафика отечественных сервисов», — отметил он. По словам представителя МТС, у них «опережающими темпами» растет доля трафика собственных сервисов, в первую очередь онлайн-кинотеатра KION, видеоплатформы NUUM, книжного сервиса «Строки», а также трафик других онлайн-кинотеатров: «Кинопоиска», Wink, ivi, Okko и др. «Это потребление вытесняет долю трафика Google, которая за последние несколько лет сильно упала. Если в 2015 году она составляла в России 37–40%, то сегодня — порядка 20%, что соответствует мировым тенденциям: по отчетам Sandvine, доля трафика Google в общем объеме в мире колеблется на уровне от 16 до 21%», — указал он.

РБК направил запрос в Минцифры.