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Структура Мамута обжаловала регистрацию нового товарного знака Nginx

Компания Lynwood Investments Александра Мамута пытается помешать Nginx зарегистрировать в США товарный знак для нового продукта. Ранее Lynwood подала в суд иск о правах на всю интеллектуальную собственность разработчика
Александр Мамут
Александр Мамут (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Компания Lynwood Investments Александра Мамута 10 июня подала жалобу в ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию товарного знака NGINX APP PROTECT. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте патентного ведомства, с которыми ознакомился РБК. Представитель Lynwood подтвердил подачу жалобы.

Заявку на регистрацию NGINX APP PROTECT в конце 2019 года подала зарегистрированная в Вашингтоне компания F5 Networks — владелец компании-разработчика веб-сервера Nginx. Под этой торговой маркой Nginx продвигает сервис, интегрированный в платную версию веб-сервера NGINX PLUS. Он защищает сайты и веб-приложения от внешних угроз, например хакерских атак и утечек данных.

В названии NGINX APP PROTECT слово Nginx является господствующим, отмечается в жалобе, а права на эту торговую марку принадлежат Lynwood, утверждает компания. Основали Nginx создали компанию и зарегистрировали соответствующую торговую марку, являясь сотрудниками Rambler, говорится в документах. Они работали в холдинге в момент первого использования этого бренда в 2002 году и первого коммерческого использования в 2004-м.

Структура Мамута подала в США новый иск к разработчикам Nginx
Технологии и медиа
Александр Мамут

Накануне, в понедельник, 8 июня, Lynwood подала в окружной суд Сан-Франциско иск о нарушении интеллектуальных прав на $750 млн к разработчикам Nginx Игорю Сысоеву и Максиму Коновалову, нескольким бывшим сотрудникам Rambler Group, F5 Networks, а также венчурным фондам Runa Capital и E.Ventures, которые выступали инвесторами проекта. Lynwood утверждает, что в 2015 году приобрела права требования у Rambler Group. Последняя, в свою очередь, считала, что, поскольку Игорь Сысоев в момент создания программы являлся сотрудником «Рамблер Интернет Холдинга», Nginx является служебным произведением, и права на него должны принадлежать работодателю.

Сысоев настаивал, что являлся системным администратором в холдинге и написание софта не входило в его служебные обязанности, а значит, у Rambler не может быть прав на программу.

В иске Lynwood требует аннулировать в США регистрацию всех товарных знаков, связанных с Nginx и зарегистрированных разработчиками веб-сервера или F5 Networks — NGINX, NGINX PLUS, NGINX CONTROLLER и NGINX UNIT. Но товарный знак NGINX APP PROTECT пока не зарегистрирован, поэтому Lynwood оспаривает этот вопрос отдельно в патентном ведомстве. Как пояснил представитель Lynwood, они судятся с Nginx в США, поскольку там расположена штаб-квартира компании. Кроме того, именно в этой юрисдикции «фигуранты активно использовали продукт для своей выгоды».

По данным Netcraft, в мае этого года веб-сервер Nginx использовали 36% сайтов в мире, тогда как веб-серверы конкурентов Apache — 25,5%, Microsoft — 12,5%, Google — 3,6%.

В США веб-сервером Nginx пользуются 739,6 тыс. сайтов, что соответствует доле 24%, следует из данных Datanyze. Среди клиентов Nginx такие компании из США, как Bank of America, American Express и др. Лидер на этом рынке — Apache с долей 55%.

СМИ узнали о предложении Генпрокуратуры прекратить дело о правах на Nginx
Технологии и медиа
<p>Игорь Сысоев</p> <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 130px; top: 23px; width: 277.875px; height: 20px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -135px; top: 53px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 249px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Представитель F5 Networks не ответил на запрос РБК.

Как права на Nginx оспаривают в России

В конце 2019 года в российском офисе Nginx прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood. Это вызвало большой резонанс в ИТ-сообществе, после чего совет директоров Rambler Group (по 46,5% акций принадлежат структуре Александра Мамута и Сбербанка, остальное — «дочке» холдинга) поручил инициировать прекращение уголовного дела, отметив, что возможное нарушение интеллектуальных прав должен установить арбитраж.

В апреле Rambler заявил, что направил ходатайство о прекращении уголовного дела в правоохранительные органы, но оговорился, что Lynwood сохранила за собой право «продолжать защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях в установленном законом порядке». Источник РБК, близкий к Nginx, ранее говорил, что уголовное дело против компании в Москве было закрыто, но представитель Lynwood заявлял, что у него нет информации на этот счет.

Автор: Владислав Скобелев
Теги: Nginx, Rambler Group, Александр Мамут, патенты
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СМИ узнали о предложении Генпрокуратуры прекратить дело о правах на Nginx
Технологии и медиа
Rambler передал компании Александра Мамута права требования к Nginx
Технологии и медиа
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