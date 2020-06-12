Структура Мамута обжаловала регистрацию нового товарного знака Nginx

Компания Lynwood Investments Александра Мамута пытается помешать Nginx зарегистрировать в США товарный знак для нового продукта. Ранее Lynwood подала в суд иск о правах на всю интеллектуальную собственность разработчика

Александр Мамут (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Компания Lynwood Investments Александра Мамута 10 июня подала жалобу в ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию товарного знака NGINX APP PROTECT. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте патентного ведомства, с которыми ознакомился РБК. Представитель Lynwood подтвердил подачу жалобы.

Заявку на регистрацию NGINX APP PROTECT в конце 2019 года подала зарегистрированная в Вашингтоне компания F5 Networks — владелец компании-разработчика веб-сервера Nginx. Под этой торговой маркой Nginx продвигает сервис, интегрированный в платную версию веб-сервера NGINX PLUS. Он защищает сайты и веб-приложения от внешних угроз, например хакерских атак и утечек данных.

В названии NGINX APP PROTECT слово Nginx является господствующим, отмечается в жалобе, а права на эту торговую марку принадлежат Lynwood, утверждает компания. Основали Nginx создали компанию и зарегистрировали соответствующую торговую марку, являясь сотрудниками Rambler, говорится в документах. Они работали в холдинге в момент первого использования этого бренда в 2002 году и первого коммерческого использования в 2004-м.

Накануне, в понедельник, 8 июня, Lynwood подала в окружной суд Сан-Франциско иск о нарушении интеллектуальных прав на $750 млн к разработчикам Nginx Игорю Сысоеву и Максиму Коновалову, нескольким бывшим сотрудникам Rambler Group, F5 Networks, а также венчурным фондам Runa Capital и E.Ventures, которые выступали инвесторами проекта. Lynwood утверждает, что в 2015 году приобрела права требования у Rambler Group. Последняя, в свою очередь, считала, что, поскольку Игорь Сысоев в момент создания программы являлся сотрудником «Рамблер Интернет Холдинга», Nginx является служебным произведением, и права на него должны принадлежать работодателю.