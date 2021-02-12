Совет по ТВ потребует через суд лишить лицензий «112 Украина» и ZIK

Также на заседании рассматривались результаты проверок в отношении телеканала ZIK. «Члены совета признали выявленными факты нарушений в эфире вещателя и приняли решение о применении к нему санкций», — говорится в сообщении регулятора.
Телеканалу в частности было объявлено предупреждение и назначен штраф в размере 341 тыс. гривен (около 900 тыс. руб.) из-за «распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды» во время анонса телемарафона «Реванш соросятни». «Из-за отказа лицензиата в проведении двух проверок принято еще два решения об обращении в суд с исками об аннулировании лицензии на вещание», — отметили в пресс-службе.
В совместном заявлении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne говорится, что решение Национального совета об аннулировании лицензий показывает, что власть в лице президента Украины Владимира Зеленского продолжает уничтожать независимые медиа. «У всех этих действий одна причина — политическая борьба президента за второй срок и намерение ограничить свободу слова, чтобы не допустить проявления критических мнений в эфирах СМИ, которые не зависят от власти. Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире», — говорится в заявлении.
Как заявил Тарас Козак, владелец этих телеканалов и ближайший соратник Медведчука, который известен в частности как кум российского президента Владимира Путина и основной партнер российской власти на Украине, решение Нацсовета похоронило последние надежды медиасферы на то, что свобода слова на Украине все-таки будет жить. «Нацсовет принял на себя роль марионетки президента, стал инструментом политической борьбы и полностью дискредитировал себя как независимый орган регулирования телерадиовещания», — сказал он.
По его словам, все три телеканала находятся в частной собственности. «По указу президента [Украины Владимира Зеленского] и решению СНБО эта собственность по факту была конфискована. Этот факт, а также другие многочисленные нарушения и злоупотребления окончательно доказали личную заинтересованность президента Зеленского в прекращении вещания неугодных ему лично СМИ», — заявил бизнесмен.
По мнению Козака, Зеленский «взбешен тем, что эти телеканалы показывают ту реальную Украину, в которой мы живем». «Это не нравится Зеленскому и его западным кураторам — послам стран «Большой семерки», которые ведут себя с президентом Украины как с мальчиком на побегушках, нарезая ему задачи», — считает он.
2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам «112 Украина», ZIK и NewsOne (осенью 2019-го Нацсовет уже принимал решение обратиться в суд с целью лишить этот телеканал лицензии на вещание), а также к их владельцу — депутату Верховной рады Тарасу Козаку. Как заявил глава государства, эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины.
В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, теперь они транслируются только в YouTube. Вслед за этим радикалы начали требовать закрыть еще два телеканала, «Наш» и «Интер», и периодически блокируют офисы этих каналов.