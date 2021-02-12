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Совет по ТВ потребует через суд лишить лицензий «112 Украина» и ZIK

В начале февраля президент Украины ввел санкции против трех телеканалов и они прекратили эфирное вещание. Их владелец Тарас Козак считает, что Зеленский «взбешен тем, что эти телеканалы показывают реальную Украину»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины намерен обратиться в суд с требованием лишить лицензий на вещание телеканалы «112 Украина» и ZIK. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается в сообщении, в отношении «112» должны были провести пять проверок, три из которых с 14 по 28 января. Одна из них была назначена из-за трансляции визита лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Москву, а еще две из-за выхода передачи с участием главы Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и комментариев Медведчука, депутата Рады Вадима Рабиновича и других политиков.

«Мониторинг телеканала показал, что телеканал отдавал предпочтение в эфирном времени определенным лицам, риторика высказываний которых была достаточно предсказуемой и такой, что подстрекает к дискриминации, вражде, насилию. Это свидетельствует о сознательном выборе лицензиата, поэтому утверждение, что высказывания этих лиц были распространены в прямом эфире и их нельзя было предусмотреть, являются ничтожными», — говорится в сообщении.

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На прошедшем 12 февраля заседании регулятора было принято решение вынести в отношении «112» два предупреждения, один штраф в размере 25% от суммы лицензионного сбора (чуть больше 114 тыс. гривен, или около 370 тыс. руб.) и три решения об обращении в суд об аннулировании лицензии из-за отказа лицензиата допустить проверяющих.

Также на заседании рассматривались результаты проверок в отношении телеканала ZIK. «Члены совета признали выявленными факты нарушений в эфире вещателя и приняли решение о применении к нему санкций», — говорится в сообщении регулятора.

Телеканалу в частности было объявлено предупреждение и назначен штраф в размере 341 тыс. гривен (около 900 тыс. руб.) из-за «распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды» во время анонса телемарафона «Реванш соросятни». «Из-за отказа лицензиата в проведении двух проверок принято еще два решения об обращении в суд с исками об аннулировании лицензии на вещание», — отметили в пресс-службе.

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В совместном заявлении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne говорится, что решение Национального совета об аннулировании лицензий показывает, что власть в лице президента Украины Владимира Зеленского продолжает уничтожать независимые медиа. «У всех этих действий одна причина — политическая борьба президента за второй срок и намерение ограничить свободу слова, чтобы не допустить проявления критических мнений в эфирах СМИ, которые не зависят от власти. Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире», — говорится в заявлении.

Как заявил Тарас Козак, владелец этих телеканалов и ближайший соратник Медведчука, который известен в частности как кум российского президента Владимира Путина и основной партнер российской власти на Украине, решение Нацсовета похоронило последние надежды медиасферы на то, что свобода слова на Украине все-таки будет жить. «Нацсовет принял на себя роль марионетки президента, стал инструментом политической борьбы и полностью дискредитировал себя как независимый орган регулирования телерадиовещания», — сказал он.

По его словам, все три телеканала находятся в частной собственности. «По указу президента [Украины Владимира Зеленского] и решению СНБО эта собственность по факту была конфискована. Этот факт, а также другие многочисленные нарушения и злоупотребления окончательно доказали личную заинтересованность президента Зеленского в прекращении вещания неугодных ему лично СМИ», — заявил бизнесмен.

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По мнению Козака, Зеленский «взбешен тем, что эти телеканалы показывают ту реальную Украину, в которой мы живем». «Это не нравится Зеленскому и его западным кураторам — послам стран «Большой семерки», которые ведут себя с президентом Украины как с мальчиком на побегушках, нарезая ему задачи», — считает он.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам «112 Украина», ZIK и NewsOne (осенью 2019-го Нацсовет уже принимал решение обратиться в суд с целью лишить этот телеканал лицензии на вещание), а также к их владельцу — депутату Верховной рады Тарасу Козаку. Как заявил глава государства, эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины.

В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, теперь они транслируются только в YouTube. Вслед за этим радикалы начали требовать закрыть еще два телеканала, «Наш» и «Интер», и периодически блокируют офисы этих каналов.

Автор
Михаил Юшков
«112» телеканалы лишение лицензии Украина Владимир Зеленский
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