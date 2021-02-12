Совет по ТВ потребует через суд лишить лицензий «112 Украина» и ZIK

В начале февраля президент Украины ввел санкции против трех телеканалов и они прекратили эфирное вещание. Их владелец Тарас Козак считает, что Зеленский «взбешен тем, что эти телеканалы показывают реальную Украину»

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины намерен обратиться в суд с требованием лишить лицензий на вещание телеканалы «112 Украина» и ZIK. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается в сообщении, в отношении «112» должны были провести пять проверок, три из которых с 14 по 28 января. Одна из них была назначена из-за трансляции визита лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Москву, а еще две из-за выхода передачи с участием главы Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и комментариев Медведчука, депутата Рады Вадима Рабиновича и других политиков.

«Мониторинг телеканала показал, что телеканал отдавал предпочтение в эфирном времени определенным лицам, риторика высказываний которых была достаточно предсказуемой и такой, что подстрекает к дискриминации, вражде, насилию. Это свидетельствует о сознательном выборе лицензиата, поэтому утверждение, что высказывания этих лиц были распространены в прямом эфире и их нельзя было предусмотреть, являются ничтожными», — говорится в сообщении.

На прошедшем 12 февраля заседании регулятора было принято решение вынести в отношении «112» два предупреждения, один штраф в размере 25% от суммы лицензионного сбора (чуть больше 114 тыс. гривен, или около 370 тыс. руб.) и три решения об обращении в суд об аннулировании лицензии из-за отказа лицензиата допустить проверяющих.