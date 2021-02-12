Зеленский назвал закрытые из-за санкций телеканалы «чужими»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские телеканалы, которые прекратили эфирное вещание из-за санкций властей страны, не были истинно украинскими. Об этом он сообщил на пресс-брифинге во время рабочей поездки на Донбасс, говорится на сайте президента.

«Наши телеканалы не закрывали. Мы закрыли чужие», — сказал политик, отвечая на вопрос, закроют ли власти украинский телеканал «НАШ».

Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных экономических и других санкций. От вещания отключили крупные украинские каналы «112», ZiK и NewsOne. В 2019 году на них приходилось 5,63% общего охвата аудитории. В начале прошлого года NewsOne сообщал о своем лидерстве среди всех информационных каналов Украины. Кроме того, эфир отключили «ТВ Выбору», «Новому формату ТВ», каналу «Партнер ТВ», «Ариадне ТВ» и другим.