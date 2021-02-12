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Политика ,  
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Зеленский назвал закрытые из-за санкций телеканалы «чужими»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские телеканалы, которые прекратили эфирное вещание из-за санкций властей страны, не были истинно украинскими. Об этом он сообщил на пресс-брифинге во время рабочей поездки на Донбасс, говорится на сайте президента.

«Наши телеканалы не закрывали. Мы закрыли чужие», — сказал политик, отвечая на вопрос, закроют ли власти украинский телеканал «НАШ».

Зеленский объяснил блокировку телеканалов цитатой из Булгакова
Политика
Владимир Зеленский <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 199px; top: 67px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных экономических и других санкций. От вещания отключили крупные украинские каналы «112», ZiK и NewsOne. В 2019 году на них приходилось 5,63% общего охвата аудитории. В начале прошлого года NewsOne сообщал о своем лидерстве среди всех информационных каналов Украины. Кроме того, эфир отключили «ТВ Выбору», «Новому формату ТВ», каналу «Партнер ТВ», «Ариадне ТВ» и другим.

Все они принадлежат депутату украинского парламента от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Тарасу Козаку. Ему также заблокировали активы сроком на пять лет и запретили вывод капиталов за пределы страны.

Козак — ближайший соратник украинского политика, главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Последний известен как кум российского президента Владимира Путина и основной партнер российской власти на Украине.

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Зеленский объяснил санкции против телеканалов их пророссийской позицией
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский пояснил, что меры были приняты для противодействия пророссийской пропаганде. «Санкции — это трудное решение. Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции», — отметил президент.

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь», в свою очередь, пообещали оспорить действия политика через суд. Они также инициировали процесс импичмента против Зеленского. Медведчук назвал санкции незаконными и заявил, что таким образом власть «зачищает информационное поле от оппонентов».

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