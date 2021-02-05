Зеленский объяснил блокировку телеканалов цитатой из Булгакова

Зеленский назвал законными санкции против нескольких украинских телеканалов. По его словам, США и Евросоюз полностью поддержали эти ограничения, поскольку «четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов»

Владимир Зеленский (Фото: Eibner-Pressefoto / EXPA / Schroetter / imago images / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против телеканалов «112», ZIK и NewsOne справедливыми и законными. Об этом он заявил в своем влоге.

Этот выпуск Зеленский впервые частично записал по-русски, начав его с цитаты «украинского писателя» Михаила Булгакова, «которого, как и родную землю, мы никому не собираемся отдавать».

«Цитата на языке оригинала «не читайте перед обедом советских газет» (не искаженная цитата «украинского писателя» звучит так: «И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет». — РБК). Позвольте дополнить классика (в этот момент Зеленский перешел на русский. — РБК): не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни», — заявил политик.

Он отметил, что решил записать видео на русском не случайно. «На этом языке особенно в последнее время нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском языке», — заявил президент.