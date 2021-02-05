Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 13:11
Кокорин не попал в стартовый состав на первую игру в «Фиорентине» Спорт, 23:03 Тренер сборной предложил не заострять внимание на победе Большунова Спорт, 22:43 Минюст заявил об «аморальности» требований экс-акционеров ЮКОСа Бизнес, 22:27 В Уфе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Общество, 22:19 СМИ сообщили о вызове российского посла в МИД Германии Политика, 22:08 Зеленский объяснил блокировку телеканалов цитатой из Булгакова Политика, 21:55 Макрон поддержал позицию Германии по «Северному потоку-2» Политика, 21:52 Умер актер из «Звуков музыки» и «Всех денег мира» Кристофер Пламмер Общество, 21:25 Китайский зонд сделал первую фотографию Марса c расстояния 2,2 млн км Технологии и медиа, 21:11 Ефремова этапировали в московское СИЗО Общество, 21:10 Опубликовано расписание матчей сборной России на ЧМ по хоккею Спорт, 21:06 Большунов досрочно выиграет общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Спорт, 20:53 Суд отменил арест задержанного во время протестов преподавателя МГИМО Общество, 20:48 Фигуристки разгромили мужчин в прыжковых соревнованиях Спорт, 20:48
Политика ,  
0 

Зеленский объяснил блокировку телеканалов цитатой из Булгакова

Зеленский назвал законными санкции против нескольких украинских телеканалов. По его словам, США и Евросоюз полностью поддержали эти ограничения, поскольку «четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Eibner-Pressefoto / EXPA / Schroetter / imago images / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против телеканалов «112», ZIK и NewsOne справедливыми и законными. Об этом он заявил в своем влоге.

Этот выпуск Зеленский впервые частично записал по-русски, начав его с цитаты «украинского писателя» Михаила Булгакова, «которого, как и родную землю, мы никому не собираемся отдавать».

«Цитата на языке оригинала «не читайте перед обедом советских газет» (не искаженная цитата «украинского писателя» звучит так: «И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет». — РБК). Позвольте дополнить классика (в этот момент Зеленский перешел на русский. — РБК): не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни», — заявил политик.

Он отметил, что решил записать видео на русском не случайно. «На этом языке особенно в последнее время нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском языке», — заявил президент.

Националисты в Киеве попытались прорваться в офис телеканала «Наш»
Политика
Участники акции националистов в Киеве

Зеленский выразил желание, чтобы его услышала часть людей, которая «относится к украинскому языку с опаской» и «уверена, что если на русском и по телеку — это точно правда». В частности, он привел как пример новость, что на Украине запретили книги Булгакова, которая в действительности оказалась отказом на ввоз издания лишь одному издательству из нескольких десятков. «Отказано не из-за великого Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма», — отметил президент.

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и других мерах сроком на пять лет Зеленский назвал оправданным, теперь их материалы можно увидеть только в YouTube. «Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще полностью поддержано США и Евросоюзом и странами «Большой семерки», которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Virgin Galactic свела рынок с ума. Вот еще две мощные космические акции

Зеленский одобрил блокировку каналов «112», ZIK и NewsOne 2 февраля, объяснив решение их пророссийской позицией и необходимостью противодействия иностранной пропаганде. Проверки этих телеканалов начались осенью 2020 года, после того как они показали часть встречи лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным. По информации «Обозревателя», владелец «112 Украина», NewsOne и ZIK депутат Рады от «Оппозиционного блока» Тарас Козак близок к Медведчуку. Против Козака также были введены санкции.

В команде Зеленского назвали инициативу об импичменте попыткой раскола
Политика
Фото:Gleb Garanich / Reuters

Медведчук назвал эти меры незаконными. По украинским законам ограничения могут применяться только в отношении иностранного государства или граждан другой страны, отметил он. Телеканалы назвали запрет вещания «попыткой политической расправы над неугодными».

В Кремле закрытие оппозиционных телеканалов осудили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ». Посольство США на Украине поддержало решение украинских властей. Дипломаты отметили, что две страны должны вместе работать над тем, «чтобы не допускать дезинформации как оружия в информационной войне против суверенных государств».

Автор
Виктория Полякова
Владимир Зеленский телеканалы блокировка
Материалы по теме
Националисты в Киеве попытались прорваться в офис телеканала «Наш»
Политика
В МВД Украины заявили о риске провокаций после санкций против телеканалов
Политика
Власти Украины попросят YouTube заблокировать пророссийские телеканалы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter