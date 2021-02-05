Зеленский объяснил блокировку телеканалов цитатой из Булгакова

Зеленский выразил желание, чтобы его услышала часть людей, которая «относится к украинскому языку с опаской» и «уверена, что если на русском и по телеку — это точно правда». В частности, он привел как пример новость, что на Украине запретили книги Булгакова, которая в действительности оказалась отказом на ввоз издания лишь одному издательству из нескольких десятков. «Отказано не из-за великого Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма», — отметил президент.
Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и других мерах сроком на пять лет Зеленский назвал оправданным, теперь их материалы можно увидеть только в YouTube. «Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще полностью поддержано США и Евросоюзом и странами «Большой семерки», которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — заявил он.
Зеленский одобрил блокировку каналов «112», ZIK и NewsOne 2 февраля, объяснив решение их пророссийской позицией и необходимостью противодействия иностранной пропаганде. Проверки этих телеканалов начались осенью 2020 года, после того как они показали часть встречи лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным. По информации «Обозревателя», владелец «112 Украина», NewsOne и ZIK депутат Рады от «Оппозиционного блока» Тарас Козак близок к Медведчуку. Против Козака также были введены санкции.
Медведчук назвал эти меры незаконными. По украинским законам ограничения могут применяться только в отношении иностранного государства или граждан другой страны, отметил он. Телеканалы назвали запрет вещания «попыткой политической расправы над неугодными».
В Кремле закрытие оппозиционных телеканалов осудили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ». Посольство США на Украине поддержало решение украинских властей. Дипломаты отметили, что две страны должны вместе работать над тем, «чтобы не допускать дезинформации как оружия в информационной войне против суверенных государств».