Националисты в Киеве провели акции у офисов телеканалов «Наш» и «Интер»

Сотрудники правоохранительных органов Украины у телеканала «Наш» (Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС)

Ультраправые в Киеве провели акции у зданий телеканалов «Наш» и «Интер», сообщает «Страна.ua». Они требовали закрыть эти каналы.

По оценке издания, у зданий каналов собрались около 70 человек. В этот раз участники акции не пытались прорваться внутрь. Акции прошли без стычек.

4 февраля у здания телеканала «Наш» собрались националисты. Они требовали закрыть телеканал — вслед за прекращением эфирного вещания трех других каналов — «112», Newsone и Zik, обвиненных украинскими властями в пророссийской пропаганде.

Акция переросла в попытку штурма и столкновения с полицией. В них участвовали активисты националистических радикальных движений «С14», «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в России) и других. Полицейские применили слезоточивый газ.

Каналом «Наш» владеет лидер партии «Наши» и один из лидеров «Оппозиционного блока» Евгений Мураев.