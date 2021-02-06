Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Фигуристка Медведева заявила о необходимости «уйти на восстановление» Спорт, 22:11 Загитова сравнила работу в качестве капитана с выступлениями на льду Спорт, 21:50 Житель Махачкалы ранил полицейского во время обыска по делу об убийстве Общество, 21:47 Рэпера Гнойного отпустили из отдела полиции после задержания Общество, 21:40 Илон Маск за неделю разбогател на $11,5 млрд на росте акций Tesla Бизнес, 21:22 Команда Загитовой выиграла первый день «Кубка Первого канала» Спорт, 21:15 Националисты в Киеве провели акции у офисов телеканалов «Наш» и «Интер» Общество, 20:53 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 февраля Общество, 20:44 Как не выгорать на работе: 17 идей для отдыха РБК и HP, 20:17 МИД завел аккаунт в TikTok Технологии и медиа, 20:14 Фигуристы Тарасова и Морозов превысили мировой рекорд на турнире в Москве Спорт, 20:12 «Фортуна» начала укладывать трубы «Северного потока-2» в водах Дании Бизнес, 19:54 Команда Миранчука упустила преимущество в три гола в чемпионате Италии Спорт, 19:31 Конструктор вечеринки: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 19:12
Общество ,  
0 

Националисты в Киеве провели акции у офисов телеканалов «Наш» и «Интер»

Сотрудники правоохранительных органов Украины у телеканала «Наш»
Сотрудники правоохранительных органов Украины у телеканала «Наш» (Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС)

Ультраправые в Киеве провели акции у зданий телеканалов «Наш» и «Интер», сообщает «Страна.ua». Они требовали закрыть эти каналы.

По оценке издания, у зданий каналов собрались около 70 человек. В этот раз участники акции не пытались прорваться внутрь. Акции прошли без стычек.

4 февраля у здания телеканала «Наш» собрались националисты. Они требовали закрыть телеканал — вслед за прекращением эфирного вещания трех других каналов — «112», Newsone и Zik, обвиненных украинскими властями в пророссийской пропаганде.

Акция переросла в попытку штурма и столкновения с полицией. В них участвовали активисты националистических радикальных движений «С14», «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в России) и других. Полицейские применили слезоточивый газ.

Каналом «Наш» владеет лидер партии «Наши» и один из лидеров «Оппозиционного блока» Евгений Мураев.

Зеленский объяснил блокировку телеканалов цитатой из Булгакова
Политика
Владимир Зеленский <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 199px; top: 67px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

В начале февраля телеканалы «112» и NewsOne, принадлежащие депутату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку, а также Zik прекратили эфирное вещание на Украине, сейчас они доступны только на YouTube. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Под ограничения попал еще ряд каналов.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей РБК Pro: как трейдеры из английской глубинки заработали на падающей нефти «Вышибала»: как торговец сотовыми стал главным налогоплательщиком Англии

Глава государства обвинил попавшие под санкции телеканалы в «пропаганде, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции». По его словам, ограничения против них справедливы и законны.

Сами каналы назвали санкции «политической расправой» над «неугодными СМИ». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия украинских властей, заявил, что эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

В октябре 2020 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию инициировал проверку в отношении NewsOne, «112 Украина» и ZIK, которые показали фрагмент встречи главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Киев счел, что распространение подобной информации СМИ направлено на формирование положительного образа Путина и популяризацию страны-агрессора.

Украина телеканалы акция националисты
Материалы по теме
В команде Зеленского назвали инициативу об импичменте попыткой раскола
Политика
США поддержали запрет на Украине оппозиционных каналов
Политика
СМИ связали санкции Киева против европейской авиакомпании с Медведчуком
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter