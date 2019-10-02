Нацсовет по ТВ Украины попросил суд аннулировать лицензию канала NewsOne

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию подал иск в Окружной административный суд Киева об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу против ООО «Новости 24 часа» (вещатель телеканала NewsOne).

Ранее, 5 сентября, в Нацсовете заявили, что собираются подать в суд заявление в отношении канала за использование в эфире «языка вражды» и нарушение законов «О телевидении и радиовещании» и «Об информации». Кроме того, регулятор увидел в программах NewsOne возбуждение расовой вражды.

В июле NewsOne (входит в медиагруппу Виктора Медведчука) собирался провести совместный с телеканалом «Россия 1» телемост «Надо поговорить». Позднее телеканал отменил его проведение из-за угроз, которые поступали в отношении журналистов и их близких. Прокуратура возбудила против NewsOne дело о покушении на госизмену.