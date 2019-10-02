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Нацсовет по ТВ Украины попросил суд аннулировать лицензию канала NewsOne

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию подал иск в Окружной административный суд Киева об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу против ООО «Новости 24 часа» (вещатель телеканала NewsOne).

Ранее, 5 сентября, в Нацсовете заявили, что собираются подать в суд заявление в отношении канала за использование в эфире «языка вражды» и нарушение законов «О телевидении и радиовещании» и «Об информации». Кроме того, регулятор увидел в программах NewsOne возбуждение расовой вражды.

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В июле NewsOne (входит в медиагруппу Виктора Медведчука) собирался провести совместный с телеканалом «Россия 1» телемост «Надо поговорить». Позднее телеканал отменил его проведение из-за угроз, которые поступали в отношении журналистов и их близких. Прокуратура возбудила против NewsOne дело о покушении на госизмену.

Это не первый случай претензий к NewsOne со стороны властей Киева. В ноябре 2018 года Нацсовет провел внеплановую проверку канала из-за того, что в его эфире показали карту с входящим в состав России Крымом. Этот эпизод посчитали нарушением украинского законодательства.

Теги: Украина, лицензия, NewsOne
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