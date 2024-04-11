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Технологии и медиа ,  
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Глава Белоруссии заявил об идее «Космос наш!» после полета Василевской

Лукашенко: благодаря Василевской Белоруссия жила с лозунгом «Космос наш!»
Лукашенко заявил, что две последние недели во время полета Марины Василевской на МКС Белоруссия жила под лозунгом «Космос наш!». Первая белорусская космонавтка провела на станции более 13 суток
Марина Василевская и Александр Лукашенко
Марина Василевская и Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Полет Марины Василевской на Международную космическую станцию (МКС) сделал так, что последние две недели Белоруссия жила под одним лозунгом, идеей — «Космос — наш!», заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

Полет первой женщины-космонавта Белоруссии вывел страну на новый уровень участия в космических программах и союзных отношений с Россией, утверждает президент. Лукашенко подчеркнул, что символом братских уз двух народов стали государственные флаги, которые были развернуты на высоте более 400 км от Земли.

Лукашенко вручил Василевской медаль Героя Белоруссии и удостоверение космонавта.

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Василевская — бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа», работает на самолетах Boeing и Embraer. При отборе для полета в космос обошла 3 тыс. других претенденток.

6 апреля спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» приземлился в Казахстане в районе города Жезказган. На борту были Василевская, российский космонавт Олег Новицкий и астронавтка NASA Лорел О’Хара.

21 марта на МКС должны были запустить «Союз МС-25» с Новицким, Василевской и американкой Трейси Дайсон на борту. Но менее чем за минуту до старта запуск отменили. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал в качестве причины «просадку напряжения химического источника тока».

23 марта аппарат успешно запустили, а 25 марта он пристыковался к МКС. Таким образом, Новицкий и Василевская провели на станции более 13 суток. Дайсон вернется позднее — с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом, также на «Союзе МС-25».

В июле 2022 года «Роскосмос» договорился с NASA о перекрестных полетах на МКС. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после этого экипажи на станцию доставлялись исключительно на российских кораблях. Программа включает отправку интегрированных экипажей на орбиту на американских кораблях Crew Dragon и российских «Союз МС». В ноябре 2023 года стороны продлили соглашение до 2025-го.

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Белоруссия космос космический полет
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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