Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Союза» к МКС
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз МС-25» к Международной космической станции (МКС) отменили из-за падения напряжения химического источника тока, заявил журналистам глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «РИА Новости».
«На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация и вся процедура была прервана. Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, что причиной была просадка напряжения химического источника тока», — сказал Борисов.
Запуск «Союза» к МКС должен был состояться в 16:21 мск, однако его отменили в последний момент. В ходе трансляции было объявлено, что произошла автоматическая отмена пуска. На борту корабля находились россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Пуск перенесли на утро 23 марта.
В России впервые в последнюю минуту отменили запуск ракеты с пилотируемым кораблем, заявил в разговоре с РБК научный журналист Михаил Котов. «Если брать американские отмены, то вот последняя, которую я помню с пилотируемым, — это было 27 февраля 2023 года, примерно год назад. Это Crew Dragon 6, миссия Crew 6 <...>. Отмена была за две минуты до старта. Тоже, как сказало NASA, из-за проблем с наземными системами. Там это вообще случается достаточно регулярно. Я могу за последний десяток лет раз шесть вспомнить, если не семь. У нас такое достаточно редко», — отметил Котов.
Для Новицкого — Героя России — предстоящий полет станет четвертым. В общей сложности он провел на орбите 531 сутки и шесть часов 58 минут. Космонавт трижды выходил в открытый космос и пробыл там 22 с половиной часа.
Василевская — бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа». Летает в составе экипажей воздушных судов Boeing и Embraer. В рамках отбора для полета в космос она обошла 3 тыс. других претенденток. Она станет первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе, а также первым космонавтом в новейшей истории своей страны.
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Дайсон — доктор химических наук (PhD), занималась научной работой в области химии атмосферы. Кандидатом в астронавты NASA стала еще в 1998 году. Свой первый полет она совершила в 2010 году.
Новицкий и Василевская должны были провести на орбите 12 суток, а потом вернуться на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорал О'Хара. Трейси Дайсон должна была вернуться позднее — с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле «Союз МС-25».
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